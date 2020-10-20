Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de üretici Mahmut Kutlay, yüzde 50 hibe desteği ile muz serasının üzerine güneş enerji paneli kurarak hem kendi enerjisini üretiyor hem de fazla enerjiyi satarak aylık ortalama 7 bin 500 TL kar elde ediyor.

Muz üreticisi Mahmut Kutlay 2,5 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde muz serası kurdu. Aynı zamanda makine mühendisi olan Kutlay, muz serasının üzerine güneş enerji paneli yaptırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırım Programı´na başvurdu. 2 milyon TL'lik proje başvurusu kabul edilen Kutlay'a 1 milyon TL hibe desteği sağlandı. Kurulan 480 panel ile enerji tasarrufu sağlayan Kutlay, aynı zamanda fazla enerjiyi de TEİAŞ'a vererek gelir elde ediyor.

'MERSİN'DE 162 PROJE DESTEKLEDİK'

Muz serasında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, Kırsal Kalkınma Destekleri Yatırım Programı kapsamında 162 projeyi desteklediklerini söyledi. Mahmut Kutlay'a ait muz serasına kurulan güneş enerji panelleri ile hem enerji tasarrufu yapıldığını hem de TEİAŞ ile yapılan mahsuplaşma sonrası enerji üzerinden bir gelir elde edildiğini kaydeden Abalı, "İl müdürlüğü ve bakanlık olarak seralarla ilgili başvuru geldiği zaman değerlendiriyoruz. Şartları uygun olanları desteklemekteyiz. Mersin muz üretiminin yüzde 65'ini karşılamakta. Amacımız diğer tarım alanlarını yok etmeden muz seralarını desteklemek" dedi.

AYLIK 7 BİN 500 TL KAZANÇ

Muz serasının üzerine kurduğu güneş enerji panelleri ile hem tasarruf ettiğini hem de fazla enerjiyi satarak ayda 7 bin 500 TL kazanç elde ettiğini kaydeden Kutlay ise, "Serada iki hasat yaptık, üçüncü hasadı da yapmaya başladık. 8 ayda bir hasat yapacak duruma geldik. Muzun sevdiği tropikal ortamı hazırlayarak yılda bir ürün değil, 2 yılda üç ürün alacak şekilde yetiştiriyoruz. Tarım Bakanlığı adına Tarım İl Müdürlüğü ile sözleşme yaptık. Sözleşme kapsamında 2 milyon TL olan projemize hibe desteği sağlandı. Biz de seramızı bitirdik, hasadımızı yapıyoruz. Seramızda güneş enerji panellerin ürettiği elektriği kullanıyoruz, fazla gelen enerjiyi de satıyoruz. Aylık ortalama 7 bin 500 TL gelir getiriyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-10-20 08:31:19



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