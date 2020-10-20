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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

İHA

Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin 2021 yılı mali bütçesi, belediye meclisinde oy birliği ile onaylandı. 175 milyon TL olarak planlanan bütçe önerisine tüm partilere mensup meclis üyeleri tam destek verdi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan bütçe, Mali İşler Müdürlüğü tarafından yasal mevzuat kapsamında hazırlanarak Mezitli Belediye Meclisine sunuldu. Belediyeye bağlı müdürlüklerin tahmini gelir ve harcama kalemlerinin tek tek okunarak oylandığı bütçe, tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Bütçede vergi gelirleri 45 milyon 637 bin, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 31 milyon 276 bin, sermaye gelirleri 10 milyon 264 bin bağış, yardım gibi özel gelirler 297 bin şeklinde tahmin edilirken, bütçenin yarısını oluşturan diğer gelirler 87 bin 526 bin lira olarak kabul edildi.
Giderler tahmininde ise personel giderleri 25 milyon 505 bin, mal ve hizmet alımı 92 milyon 25, sosyal güvenlik ve devlet pirimi giderleri 4 milyon 125 bin, faiz giderleri 3 milyon 750 bin, cari transferler 3 milyon 430 bin, sermaye giderleri 28 milyon 665 bin, yedek ödenek ise 17 milyon 500 bin lira olarak tahmin edildi.

“Döviz kurundaki artış ciddi biçimde etkiledi”
Göreve geldiği günden bugüne kadar gerçekleşen bütçe rakamlarıyla ilgili yıl yıl bilgiler aktaran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Döviz kurlarındaki değişiklik ciddi biçimde her şeyi etkiledi. 2015 yılında dolar ortalaması 2,72 TL iken 2021 yılı bütçesi hazırlandığında 6,74 TL olarak baz alınmış. Oysa günümüzde 8 lira civarında. Böylesine astronomik artış yaşandı. Buna bağlı olarak bütçemiz 2015’te 29 milyon, 2016’da 33 milyon, 2017’de 25 milyon, 2018’de 18 milyon, 2019’da 15 milyon ve 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 11 milyon 562 bin dolar gibi gerçekleşmiştir.
Gelirlerde yaşanan ciddi gerilemeyi uyguladıkları tasarruf tedbirleri ile aşmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Biz gerçekten ciddi bir tasarrufa gittik. Dolayısıyla bu göstergeler ışığında hizmet üretmek oldukça zor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bütçe açısından büyük sıkıntılar var. Hepsi vatandaşa dönük hizmetlerde sorun oluşturuyor. Dövizde bu artış hizmetleri olumsuz etkiliyor. Elimizden geldiğince tedbirli gidiyoruz. Elbette bütçemizin tahminleri aşarak yüksek olmasını isteriz, ancak elimizdeki imkanların kısıtlı olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu bütçenin gerçekleştirilmesinde tüm belediye meclis üyelerimizin verdiği kararlar son derece önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemizin kaynaklarının en doğru şekilde kullanılmasıyla ilgili hassas bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

“Görevimizi başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum”
Mezitlililere en güzel hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Tarhan, “Göreve gelirken en büyük hedefimiz, kentte yaşayanların mutluluğu idi. Bunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bütçe gelirlerimizdeki inanılmaz düşüşe rağmen, sahil kesiminden Torosların tepesine kadar hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye çalıştık. Bunlara ek olarak içerisinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle kaynaklarımızı önemli ölçüde bu alana kaydırmak durumunda kaldık. Tüm bunlara rağmen halkımızın desteği ve özverisi ile görevimizi başarıyla sürdürdüğümüze inanıyorum. Destek veren başta değerli vatandaşlarımız olmak üzere, belediye meclis üyelerimize, personelimize, muhtarlarımıza, gönüllülerimize, paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” ifadelerini kullandı.

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