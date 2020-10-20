Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemiyle 10 milyon TL tahsilat yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemiyle 10 milyon TL tahsilat yaptı

İHA

Mersinliler, e-belediye sistemini sevdi Mersin Büyükşehir Belediyesi, e-belediye sistemiyle 10 milyon TL tahsilat yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ebelediye sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL tutarında etahsilat yaptı. Teknolojik yeniliklere ayak uydurarak 5 Ekim 2020’den itibaren yenilenen arayüzü ile hizmet veren sistemde kredi kartı ile ödemeden alınan hizmetleri sorgulamaya kadar vatandaşa pek çok konuda kolaylık sağlanıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana “https://ebelediye.mersin.bel.tr” adresinde ebelediye sistemi ile vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde daha teknolojik bir altyapıya kavuşturulan ve tüm mobil cihazlarla uyumlu hale getirilen ebelediye sistemi ile vatandaşlar evlerinden çıkmadan işlemlerini çözüme kavuşturuyor. Sistemin yeni sürümünde vatandaşlar vergi borçlarını ödemenin yanı sıra borç sorgulama, beyan sorgulama, ilan ve reklam vergisi beyanlarını eilan olarak bildirme, yangın sigorta vergisi beyanlarını bildirme gibi pek çok elektronik hizmete evlerinden çıkmadan ulaşabiliyor.

Sistemin yeni arayüzü tüm mobil cihazlar ile uyumlu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Akın Aşıcı, sistemde yeni bir arayüze geçildiğini ve vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştireceğini ifade ederek, “2018’den bu yana çalışmamız devam ediyor ve tahsilatlarımızı bu sistem üzerinden yapıyorduk. Ancak tüm mobil araçlarda çalışmasında sıkıntılar oluyordu, görüntü kayıplarına yol açıyordu. Biz de tüm mobil araçlarda çalışması için bir çalışma başlattık. Bu arayüzle birlikte vatandaşlarımız tüm mobil araçlarda rahat bir şekilde işlemleri yapacak. En temel unsurlardan bir tanesi bizim burada beyanname alma modülümüz. Bir önceki versiyonda beyanname alma imkanımız yoktu, ancak şu an vatandaşlarımız pandemi döneminde belediyemizi ziyaret etmeden ilan ve reklam beyannamelerini rahatlıkla verebilecek” dedi.

Tüm işlemler bir tıkla yapılıyor
Vatandaşlar ebelediye sistemi ile vergi borcu ödeme, adres bilgileri, beyanlar, tahakkuklar, tahsilatlar, borçlar, emakbuz ve portör bilgileri gibi interaktif işlemlerden yangın sigorta vergi listesi, emlak vergisi bildirimi, yangın sigorta beyannamesi, eilan listesi ile eilan gibi vergi bildirimleri işlemlerine; belge sorgulama ve belge imza doğrulama gibi belge bilgilerinden yeni başvuru, başvurularım ve kurum onayı bekleyen gibi AYKOME yönetimine kadar pek çok farklı başlıklardaki işlemlere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ...
Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ediyor
YEREL HABERLER Serasındaki güneş panelleriyle hem tasarruf hem kar ...
Çocukların yağmur sevinci Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelince çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı
YEREL HABERLER Çocukların yağmur sevinci Mersin'de özlenen yağmur ...
Sebze- meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye deposu zarar gördü
YEREL HABERLER Sebze- meyve halinde çıkan yangında 3 narenciye ...
Mersin Sebze Hali'nde yangın Kaynak yapıldığı sırada çıktığı ileri sürülen yangında narenciye ürünlerinin bulunduğu 3 soğuk hava deposu hasar gördü
YEREL HABERLER Mersin Sebze Hali'nde yangın Kaynak yapıldığı sırada ...
Esnafın iş yerinde bulduğu bukalemun ve yumurtaları doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Esnafın iş yerinde bulduğu bukalemun ve yumurtaları ...
İş yerinde bulduğu bukalemunu Akdeniz Belediyesi ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinde bulduğu bukalemunu Akdeniz Belediyesi ...
Hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için Mersin'de ...
Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Cenaze namazı sonrası hayatını kaybedenler için dualar edilirken, basın açıklamasıyla Ermenistan'a tepki gösterildi
YEREL HABERLER Azerbaycan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze ...
Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Mersin'den Hatay'a geçmiş olsun ziyareti
Mersin’de eylül ayında 3 bin 735 konut satıldı
YEREL HABERLER Mersin’de eylül ayında 3 bin 735 konut satıldı
Bozyazılı muhtarlardan Azerbaycan’a bayraklı destek
YEREL HABERLER Bozyazılı muhtarlardan Azerbaycan’a bayraklı destek
Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği
YEREL HABERLER Mersin'de süt üreticilerine kaba yem tohumu desteği
Akkuyu NGS'de çalışmalar hızla sürüyor Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, tamamlandığında ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de çalışmalar hızla sürüyor Türkiye'nin ...
Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, müebbet hapisle sonuçlanır"
YEREL HABERLER Gökalp: "Terör kapsamında işlenen orman yangını suçu, ...
Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Yerel tiyatro toplulukları Mersinlilerle buluştu
Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin’de Muhtarlar Günü törenle kutlandı
11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 11 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
İş yerindeki uyuşturucuyu 'Çaylak' ve 'Dünya' buldu
YEREL HABERLER İş yerindeki uyuşturucuyu 'Çaylak' ve 'Dünya' buldu
"Çaylak" ve "Dünya" uyuşturucuya geçit vermiyor Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 1 kilo 650 gram kubar esrar, bir gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi
YEREL HABERLER "Çaylak" ve "Dünya" uyuşturucuya geçit ...
(Özel) Prof. Sezer: “Meme kanseri, yakın gelecekte her 5 kadından birinin kapısını çalacak” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Sezer, 2019 yılında tüm dünyada yaklaşık 2 milyon, Türkiye’de ise 36 bin kadının meme kanseri tanısı aldığını söyledi Prof. Sezer: “Korkmayın, ertelemeyin. Ertelediğiniz her hafta, her gün belki de ömrünüzden birkaç senenin gitmesine yol açıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Prof. Sezer: “Meme kanseri, yakın gelecekte ...
Gülnar'da kurutmalık üzümler, meşe külüne bandırılıyor
YEREL HABERLER Gülnar'da kurutmalık üzümler, meşe külüne ...
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 ...
Tarsus'ta açılan yeryüzü pazarı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Tarsus'ta açılan yeryüzü pazarı yoğun ilgi gördü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X