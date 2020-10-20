'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sahte bahis kuponlarıyla yüksek kazanç vadedip, sosyal medya kullanıcılarını dolandırdıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mersin dışındaki 3 ilde 4 kişiden 28 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
İnternet üzerinden sahte bahis kuponu satışlarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı belirlenen H.Ş.T., M.Y., U.O., C.B., A.B. ve E.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hesap kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
1'İ İTİRAFÇI OLDU
Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden M.Y. itirafçı olurken, şüphelilerin aynı yöntemle Antalya, Muğla ve Adana'da yaşayan 4 kişinin toplamda 28 bin 740 TL'sini dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş.T. ve M.Y.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışına çıkma yasağı getirilen U.O., C.B. ve A.B.'yi adli kontrol şartı ile salıverip, E.N.'yi de ev hapsi cezasına çarptırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ
2020-10-20 10:40:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.