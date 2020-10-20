Yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, yol bakım çalışması yapan karayolları ekibine ait araca otomobil çarptı. Kazada 1 karayolu çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Mersin istikameti TEM otoyolu Akgedik mevkisinde meydana gelen kazada, F.M. idaresindeki 06 BE 4923 plakalı Hyundai marka otomobil, emniyet şeridinde çalışma yapan Karayollarına ait H.A. idaresindeki 34 VM 5149 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç arkasında bulunan karayolları çalışlarından Abdurrahman Kavrak (61) ve Recep Bahşiş (32) ile otomobilde bulunan Nadide Yirmialtıoğlu (20) ve Nadide Şakar (22) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan karayolunda taşeron firmada çalışan Abdurrahman Kavrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.