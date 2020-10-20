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Mersin'de 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacı, dualarla hasat edildi

DHA

Mersin'de 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacı, dualarla hasat edildi


Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde bulunan 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacı, dualarla hasat edildi. Hasat edilen ürünlerin bir kısmı açık artırma ile satılacak, bir kısmı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.
Hasat törenine, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özgür Yalçın, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Ahmet Atasoy, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Mut Müftüsü Mustafa Öztürk tarafından bereketli bir yıl olması dileğiyle dua edildi.
Duanın ardından konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının cinsinin, yerel bir tür olan çöp aşı cinsi olduğunu söyledi.
Kaymakam Muammer Köken, herkesin Mut zeytinini kullanması gerektiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle sağlığın en önemli bileşenleri zeytinde bulunuyor. Anne sütüne eşdeğerdir. Biz de herkesin zeytin ve zeytinyağı kullanmaya teşvik edilmesini istiyoruz" dedi.
Kaymakam Köken, bu yıl 1300 yıllık anıt zeytin ağacından 200 kilo zeytin hasadının yapılacağını, elde edilecek 25 kilogram zeytinyağının bir kısmının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edileceğini, kalanının ise açık artırma ile satılacağını belirtti.
İlçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılıyor. Kayıtlı ve kayıtsız 15 milyon civarında zeytin ağacı varlığının bulunduğu ilçede bu yıl 200 bin ton zeytin ve 20 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. İlçede 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 17 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor.FOTOGRAFLI DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-10-20 15:24:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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