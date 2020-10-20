Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek Mersin'in Mut ilçesinde 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının meyvesi hasat edildi

Mersin'in Mut ilçesinde 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının hasat edilen meyvesi ve zeytinyağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010 tarihinde ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi bugün hasat edildi.

Hasat etkinliğine Mut Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, Mut Ziraat Oda Başkanı Hıdır Kar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının hasadına ilçe Müftüsü Mustafa Öztürk’ün duasıyla başlandı. Duadan sonra zeytinler toplandı.

Etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, hasadın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaymakam Muammer Köken ise konuşmasında, "Sağlık zeytinden zeytin Mut’tan. Herkes Mut zeytinini bu pandemi dolaysıyla kullansın çünkü sağlığın bileşenleri zeytinde bulunuyor. Anne sütüne eşdeğer. Son bir müjdeyle sözümü bitirmek istiyorum. İlçemizde zeytin gen merkezi oluşturulacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bu konuda protokolü imzaladılar önümüzdeki hafta içinde Hacınuhlu Mahallesindeki bir arazide yer düzeltmesi yapılacak” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker de, “Biz bu bin 300 yıllık zeytin ağacımızın yıllarca var olmasının duasını ediyoruz. Devletimiz de bu zeytin ağacı gibi uzun yıllar var olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak ise bin 300 yıllık anıt ağacının meyvesinin ve zeytinyağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edileceğini belirterek, "Geçen sene de Cumhurbaşkanımıza elimizle teslim etmiştik. Demiştik ki 'Cumhurbaşkanım Allah bu ağaca verdiği ömür gibi inşallah devletimize de size de ömür verir ve hep hizmet edersiniz.' Yine aynı duygularla bugün bu ağaçtan meyveleri toplayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza da buradan bir takdimde bulunacağız. Allah sağlıkla sıhhatle nice memlekete hizmetler verebilsin diye” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte zeytin hasadı yapıldı.

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