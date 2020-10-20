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Başkan Seçer muhtarlarla buluştu Seçer: “Muhtarlarımız bizim hizmet yolunda beraberlik yaptığımız dava arkadaşlarımız”

İHA

Başkan Seçer muhtarlarla buluştu Seçer: “Muhtarlarımız bizim hizmet yolunda beraberlik yaptığımız dava arkadaşlarımız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında 13 ilçedeki muhtarlarla buluştu. Sokağı ve vatandaşların sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini belirten Başkan Seçer, “Muhtarlarımız bizim hizmet yolunda beraberlik yaptığımız dava arkadaşlarımız. Hizmet yolunda sizlerle işbirliğimiz, beraberliğimiz kaçınılmaz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Tarsus’tan Anamur’a kadar kentin tüm ilçelerindeki muhtarlarla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Buluşmaya, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtar derneklerinin başkan ve temsilcileri ile muhtarlar katıldı

“Vatandaşların dertleri nedir, en iyi muhtarlarımız biliyor”
Toplantıda yaptığı konuşmada, 191 yıllık bir geçmişi olan muhtarlık kurumunu temsil eden muhtarların gününü kutlayan Seçer, vatandaşların sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini söyledi. Muhtarlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Seçer, “Vatandaşla en iç içe olan, sokağı en iyi bilen, sokaktaki hanede kimler yaşar, nasıl yaşar, sorunları nedir, kadının durumu nedir, evin erkeğinin işi var mıdır, yok mudur, yoksullukları var mıdır, dertleri nedir, en iyi muhtarlarımız biliyor. Muhtarlarımız bizim hizmet yolunda beraberlik yaptığımız dava arkadaşlarımız bir anlamda. Ben her platformda bunu söylüyorum. Muhtarlarımızla çok iyi olmak zorundayız, beraberliklerimizi sürdürmek zorundayız” diye konuştu.

“Muhtarlarla iletişimimizde Alo 185’i daha etkin kullanmaya devam edeceğiz”
Seçer, muhtarlarla birlikte vatandaşlara daha etkin ve efektif hizmet götürebilmek için iş birliğini sağlamlaştıracak bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Seçer, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin çağrı merkezi olan TEKSİN Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezinde muhtarlara özel bir hat açtıklarını vurguladı. Ağustos ayında kurulan sistem üzerinden 2 bin 753 muhtarın Alo 185’i arayıp talebini ilettiğini paylaşan Başkan Seçer, “Muhtarlarımız taleplerin, isteklerin günü kurtarmak için alınıp bir köşeye atıldığını zannetmesinler, asla buna müsaade etmiyoruz. Muhtarlarla iletişimimizde, hizmetimizde önemli bir araç olarak Alo 185’i daha etkin kullanmaya bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hizmet yolunda muhtarlarla iş birliğimiz, beraberliğimiz kaçınılmaz”
Seçer, muhtarların en önemli sorunlarından birinin hizmet binaları olduğunu vurgulayarak, Tip 1 ve Tip 2 şeklinde bir proje çalışması yapıldığını, şehir merkezlerinde ve kırsal mahallelere uygun çalışmaların sonuçlandığını söyledi. Seçer, ihtiyaç önceliğine göre tadilat çalışmalarıyla da birlikte hizmet binalarıyla ilgili talepleri de hızla çözeceklerini duyurdu. Geçen yıl başlatılan bilgisayar dağıtımı kapsamında 600 adet bilgisayarı muhtarlara teslim ettiklerini kaydeden Seçer, yine muhtarların 8 GB’lık vınn ücretini de Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını anlattı.
Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, “Hizmet yolunda sizlerle iş birliğimiz, beraberliğimiz kaçınılmaz. Birçoğunuzla da ilişkilerimizi başkanlık düzeyinde gayet iyi sürdürüyoruz. Muhtarımız Anamur'dan, Mut'tan, Tarsus'tan, Akdeniz'den ya da Yenişehir'den, Mezitli’den hangi bölgeden olursa olsun bizim için adil ve eşit hizmeti, ilgiyi hak eden bir arkadaşımızdır. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ankara'dan esen rüzgarlar arzu ediyorum ki, Mersin'in geleceği ile ilgili verilecek kararlara tesir etmesin”
Seçer, Mersin’in vergi tahsilatında 5’inci sırada yer aldığını belirterek, pandemi döneminde de vergi gelirlerinin Türkiye’de en az düştüğü ikinci kentin Mersin olduğunu vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 3 gelir kalemine sahip olduğunu, bunların da genel bütçe gelirinden gönderilen pay, İller Bankası payı ve öz gelirlerden elde edilen pay olduğunu belirten Seçer, Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarının kötüye gittiği dönemlerde Mersin’in de etkilendiğini söyledi. Ankara’da yaşanan siyasi gerginliklerin Mersin’e de etki ettiğine vurgu yapan Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Bizler iktidara mensup belediye başkanları olmayabiliriz, zaman zaman Ankara'da yaşanan siyasi gerginlikler Mersin Büyükşehir Belediye Meclisini etkileyebilir. Sizler de biliyorsunuz meclis çoğunluğu belediye başkanının mensubu bulunduğu parti ya da ittifak çoğunluğunda değil ama bu bizim için bir sorun değil, bir dert değil. Zaman zaman oradaki gerginlikler sizi germesin. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazları. Yeter ki, birbirimizi incitmeyelim, birbirimize yaralayıcı bir dil kullanmayalım. Siyaset uğruna, siyasi saikler uğruna Mersin'in geleceğini tehlikeye atmayalım. Ankara'dan esen rüzgarlar arzu ediyorum ki, Mersin'in geleceği ile ilgili verilecek kararlara tesir etmesin.”

“Tüyü bitmemiş yetimin hakkını lütfen denetleyin, gözetin”
Mahallesi adına talepte bulunan, vatandaşlarının hakkını arayan muhtarları takdir ettiğini dile getiren Seçer, karşılıklı olarak doğru üslubun ve azami nezaketin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan hizmetleri vatandaşın ödediği vergilerle sağladıklarını kaydeden Seçer, “Bizim harcadığımız para kesemizden harcadığımız paralar değildir, fakirin, fukaranın, garibin Türkiye kaynaklarından üzerine düşen haktır, üretimdir, alın teridir, vergidir, KDV'dir, ÖTV’dir. Biz bunları en azami hassasiyetle vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıtmak durumundayız. Bunu da denetleyin, muhtarlar olarak sizler de denetleyin. Garibin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını lütfen denetleyin, gözetin” dedi.

“Yasal düzenleme üzerinde bir çalışma kararı alındı ama maalesef karara bağlanan bazı hususlar hayata geçirilmedi”
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri veya diğer kurumlar arasındaki yetki karmaşasından muhtarların da etkilendiğini vurgulayarak, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ilerleyen süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşüleceğini kaydetti. Büyükşehir belediye başkanları olarak geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşmede konunun gündeme geldiğini hatırlatan Seçer, “Bazı yasal düzenlemeler TBMM’de önümüzdeki günlerde görüşülecek. Bu konuda belediye başkanı seçildiğimiz ilk günlerde Cumhurbaşkanının davetine icabet ettik, toplantıya katıldık. Bu konu orada da gündeme geldi, orada da Belediye Başkanları Komisyonu oluşturulurken benim mensubu bulunduğum partiden de belediye başkanları o komisyona dahil oldu, diğer partilerden belediye başkanları o komisyona dahil oldu. Bu yasal düzenleme üzerinde bir çalışma kararı alındı ama maalesef o günden bu güne orada konuşulan, görüşülen, karara bağlanan bazı hususlar hayata geçirilmedi. Bunu da üzülerek izlediğimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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