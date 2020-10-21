Seçer: “Forum Katlı Kavşağı çalışmalarına hafta sonuna kadar başlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: “Forum Katlı Kavşağı çalışmalarına hafta sonuna kadar başlıyoruz”

İHA

Seçer: “Forum Katlı Kavşağı çalışmalarına hafta sonuna kadar başlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Forum Katlı Kavşağı çalışmalarının hafta sonuna kadar, 4. Çevreyolu ve 165 bin tonluk sıcak asfalt çalışmalarının da gelecek hafta başlayacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda muhtarlara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği yatırımları anlattı. Göreve geldiklerinden bugüne kadar yol çalışmalarının en büyük çalışma sahaları olduğunu belirten Seçer, en büyük bütçeyi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine ayırdıklarını söyledi. Seçer, Büyükşehir Meclisinin kendisine verdiği yetkiyle yol ağlarında bulunmayan noktalarda ilçe belediyelerinden gelen talepleri dikkate alarak çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bugüne kadarki çalışmalarda toplam 286 bin 550 ton sıcak asfalt kullandıklarını, Mersin genelinde 432 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Seçer, 112 bin 555 metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bahçe yollarının da büyük önem taşıdığını hatırlatan Seçer, “Muhtarlarımızın bizden en çok talep ettiği konu bu. 13 ilçenin arazi ve mera yollarında toplamda 4 bin 906 kilometre malzemeli yol çalışması yaptık” dedi.

Forum Katlı Kavşağının yapımı başlıyor
Başkan Seçer, Forum Katlı Kavşağı için hafta sonuna kadar çalışmaların başlayacağını ifade ederek, “Nihayetinde, çok şükür bir ihaleyi sonuçlandırdık. Yaklaşık olarak 165 milyon liralık bu ihale içerisinde. Forum Katlı Kavşağının yapımı başlıyor. Sanıyorum bu hafta sonuna kadar orada artık iş makineleri çalışmaya başlayacak. Bütün işlemler tamamlandı, deplaseleri yapıldı, tabelalar hazırlandı, güzergahlar belirlendi. İnşallah kısa sürede de biz başladığımız işleri bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin, dünyanın gerçekten muteber, işini düzgün yapan, sağlam firmaları”
Metro Projesine de değinen Seçer, Mersin’in gelecek on yılları ve kentin çağdaşlaşması için önemli bir proje olduğunu vurguladı. Geçen haftalarda Raylı Sistem Projesinin Ön Yeterlilik İhalesinin yapıldığını anımsatan Seçer, “Biz bir ihaleye çıktık, ihalemiz iptal edildi. Şartnamede düzeltmeler yaptık. Şimdi ihalemizin ilk ayağı yani ön yeterlilik için ihaleye çıktık. 28 firma 13 ortaklık. 28 firma toplamda birkaç firma tek başına girdi, birçoğu da ikiliüçlü ortaklık yaptı. Şu anda ihale gerçekleşti ve Türkiye'nin, dünyanın gerçekten muteber, işini düzgün yapan, sağlam firmaları” ifadelerini kullandı.

“4. Çevreyolu için çalışmalar başlıyor”
Başkan Seçer, 4. Çevreyolu için çalışmalara başlanacağını ifade ederek, “Bu da gelecek hafta başlayacak inşaatlarımızdan, yol yapımlarından bir tanesi. Müftü Deresi kıyısından başlıyoruz, Vali Hüseyin Aksoy Caddesinin kesiştiği noktadan üniversiteye kadar 1,5 kilometrelik bir güzergah. Altyapıları bitti, çok hızlı bir şekilde oraları bitireceğiz. Yine bu ihale kapsamında 13 ilçemizi kapsayacak şekilde 34 mevkide 165 bin ton sıcak asfalt çalışması yapacağız. Anamur’dan Tarsus’a birçok önemli caddede sıcak asfalt çalışmamız başlıyor” şeklinde konuştu.

“Forum Katlı Kavşağı, daha sonra Göçmen, Karayolları Hastane Kavşağı, 201. Cadde”
Forum Katlı Kavşağından sonra trafiğin yoğun olduğu bölgeler için de çalışmalar başlatılacağını belirten Seçer, “Bunun yapımı sırası önce Forum Katlı Kavşağı, daha sonra Göçmen, GMK Karayolları, Hal Kavşağı, 201. Cadde. Bu şekilde düzenleyeceğiz. Bizim için GMK’nın üzerindeki kuzeyindeki 2. Çevreyolu, 3. Çevreyolu ve 4. Çevreyolu son derece önemli. Biz metro çalışmasını GMK üzerinde yapacağız. GMK’nın trafiğe kapatıldığı bir dönemde Adnan Menderes Bulvarından diğer yukarıdaki doğubatı hattındaki çevre yollarından trafiğin akışını sağlamak zorundayız. Bu yıl sonuna kadar 125 bin ton sıcak asfalt, 203 bin metrekare sathi asfalt kaplama ve 93 bin 500 metrekare de kaldırım çalışmamız var” dedi.

“73 yeni otobüs aldık”
Seçer, 550 bin ton sıcak asfalt, 650 kilometre sathi asfalt kaplama, 313 bin metrekare kaldırım çalışmasının 2021 yılı programına alındığını söyledi. Seçer, “Ulaşımda 73 yeni otobüs aldık. İtiraz süresi bitti hiçbir sorunu yok hukuki olarak. Sözleşme aşamasında, belki de bu hafta içinde arkadaşlarımız yetkililer ile imzaya oturacaklar. 10 körüklü otobüs ve 63 standart otobüs inşallah bizim otobüs filomuza önümüzdeki yıl içerisinde katılmış olacak. Önümüzdeki yıl yine bir 100 otobüs çalışmamız var. Bu konuda da özellikle finans konusunda epey yol aldık. Önemli bir hibe çıkarttık. Uzun vadeli bir kredi sağladık. İnşallah meclisimizin de desteğiyle önümüzdeki ay da bunu Meclis’e getirip, bir an önce bu çalışmaları başlatmak istiyoruz” diye konuştu.
510 adet yeni durak çalışmasından bahseden Seçer, “Şu anda 420 durak yapıldı, teslim edildi. Erdemli’den itibaren de 90 durağın yerleştirmesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medyada şehirden haber veren muhtara kamera
YEREL HABERLER Sosyal medyada şehirden haber veren muhtara kamera
Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü konteynerinde 220 kilo 'kokain' ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de, Brezilya'dan gelen geminin kağıt yüklü ...
Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi
Başkan Seçer muhtarlarla buluştu Seçer: “Muhtarlarımız bizim hizmet yolunda beraberlik yaptığımız dava arkadaşlarımız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer muhtarlarla ...
Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü turnuva
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı için ödüllü ...
Yol bakım işçisi, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol bakım işçisi, kazada hayatını kaybetti
TIR, kırmızı ışıkta duran kamyon ve TIR'a çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR, kırmızı ışıkta duran kamyon ve TIR'a çarptı: 3 ...
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek Mersin'in Mut ilçesinde 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının meyvesi hasat edildi
YEREL HABERLER Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Mersin'de 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacı, dualarla hasat edildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1300 yaşındaki anıt zeytin ağacı, dualarla ...
Toroslar’ın mahallelerinde genel temizlik
YEREL HABERLER Toroslar’ın mahallelerinde genel temizlik
Mersin'de 5 kişinin sahte içkiden tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 5 kişinin sahte içkiden tedavisi sürüyor
Tır ile kamyonlar kazaya karıştı, çıkan yangında can pazarı yaşandı Tarsus'ta tırın kupasındaki 3 kişinin yaralandığı kazada çıkan yangın Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Tır ile kamyonlar kazaya karıştı, çıkan yangında can ...
Mersin'de sahte alkolden zehirlenen 5 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkolden zehirlenen 5 kişinin ...
(Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi Millilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda final!
YEREL HABERLER (Özel haber) Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, ...
'Fındık'lı operasyonda, serada yetiştirilen uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Fındık'lı operasyonda, serada yetiştirilen ...
Yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine ...
MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Songül Ulutaş’ın “Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji ve Mersin” adlı kitabı Mersin Deniz Ticaret Odasının desteği ile basıldı
YEREL HABERLER MDTO’dan Mersin tarihine bir destek daha Mersin ...
Mersin iş dünyası, pandemi sürecinde işletmelere desteğin artmasını istiyor
YEREL HABERLER Mersin iş dünyası, pandemi sürecinde işletmelere ...
Tarsus’ta 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Tarsus’ta 2 ayrı evde çıkan yangın hasara neden oldu
'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 'Sahte bahis kuponu' operasyonunda 2 tutuklama
Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü ...
Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Eshab-ı Kehf ve Çiftlikköy mezarlıkları 2021 yılının ...
Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandırdılar Mersin'de sosyal medya hesapları üzerinden sahte sayfalar açarak, "iddaa kuponu tutturdunuz" vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 kişi gözaltına alındı Şahısların bu yolla binlerce liralık gelir ele ettikleri tespit edildi
YEREL HABERLER Sahte iddaa kuponlarıyla vatandaşları ...
Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samanlıkta 11 kilo 130 gram esrar ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X