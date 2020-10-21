Seçer: “Forum Katlı Kavşağı çalışmalarına hafta sonuna kadar başlıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Forum Katlı Kavşağı çalışmalarının hafta sonuna kadar, 4. Çevreyolu ve 165 bin tonluk sıcak asfalt çalışmalarının da gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda muhtarlara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçireceği yatırımları anlattı. Göreve geldiklerinden bugüne kadar yol çalışmalarının en büyük çalışma sahaları olduğunu belirten Seçer, en büyük bütçeyi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine ayırdıklarını söyledi. Seçer, Büyükşehir Meclisinin kendisine verdiği yetkiyle yol ağlarında bulunmayan noktalarda ilçe belediyelerinden gelen talepleri dikkate alarak çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bugüne kadarki çalışmalarda toplam 286 bin 550 ton sıcak asfalt kullandıklarını, Mersin genelinde 432 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması yaptıklarını anlatan Seçer, 112 bin 555 metrekare de kaldırım çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bahçe yollarının da büyük önem taşıdığını hatırlatan Seçer, “Muhtarlarımızın bizden en çok talep ettiği konu bu. 13 ilçenin arazi ve mera yollarında toplamda 4 bin 906 kilometre malzemeli yol çalışması yaptık” dedi.



Forum Katlı Kavşağının yapımı başlıyor

Başkan Seçer, Forum Katlı Kavşağı için hafta sonuna kadar çalışmaların başlayacağını ifade ederek, “Nihayetinde, çok şükür bir ihaleyi sonuçlandırdık. Yaklaşık olarak 165 milyon liralık bu ihale içerisinde. Forum Katlı Kavşağının yapımı başlıyor. Sanıyorum bu hafta sonuna kadar orada artık iş makineleri çalışmaya başlayacak. Bütün işlemler tamamlandı, deplaseleri yapıldı, tabelalar hazırlandı, güzergahlar belirlendi. İnşallah kısa sürede de biz başladığımız işleri bitirmek istiyoruz” diye konuştu.



“Türkiye'nin, dünyanın gerçekten muteber, işini düzgün yapan, sağlam firmaları”

Metro Projesine de değinen Seçer, Mersin’in gelecek on yılları ve kentin çağdaşlaşması için önemli bir proje olduğunu vurguladı. Geçen haftalarda Raylı Sistem Projesinin Ön Yeterlilik İhalesinin yapıldığını anımsatan Seçer, “Biz bir ihaleye çıktık, ihalemiz iptal edildi. Şartnamede düzeltmeler yaptık. Şimdi ihalemizin ilk ayağı yani ön yeterlilik için ihaleye çıktık. 28 firma 13 ortaklık. 28 firma toplamda birkaç firma tek başına girdi, birçoğu da ikiliüçlü ortaklık yaptı. Şu anda ihale gerçekleşti ve Türkiye'nin, dünyanın gerçekten muteber, işini düzgün yapan, sağlam firmaları” ifadelerini kullandı.



“4. Çevreyolu için çalışmalar başlıyor”

Başkan Seçer, 4. Çevreyolu için çalışmalara başlanacağını ifade ederek, “Bu da gelecek hafta başlayacak inşaatlarımızdan, yol yapımlarından bir tanesi. Müftü Deresi kıyısından başlıyoruz, Vali Hüseyin Aksoy Caddesinin kesiştiği noktadan üniversiteye kadar 1,5 kilometrelik bir güzergah. Altyapıları bitti, çok hızlı bir şekilde oraları bitireceğiz. Yine bu ihale kapsamında 13 ilçemizi kapsayacak şekilde 34 mevkide 165 bin ton sıcak asfalt çalışması yapacağız. Anamur’dan Tarsus’a birçok önemli caddede sıcak asfalt çalışmamız başlıyor” şeklinde konuştu.



“Forum Katlı Kavşağı, daha sonra Göçmen, Karayolları Hastane Kavşağı, 201. Cadde”

Forum Katlı Kavşağından sonra trafiğin yoğun olduğu bölgeler için de çalışmalar başlatılacağını belirten Seçer, “Bunun yapımı sırası önce Forum Katlı Kavşağı, daha sonra Göçmen, GMK Karayolları, Hal Kavşağı, 201. Cadde. Bu şekilde düzenleyeceğiz. Bizim için GMK’nın üzerindeki kuzeyindeki 2. Çevreyolu, 3. Çevreyolu ve 4. Çevreyolu son derece önemli. Biz metro çalışmasını GMK üzerinde yapacağız. GMK’nın trafiğe kapatıldığı bir dönemde Adnan Menderes Bulvarından diğer yukarıdaki doğubatı hattındaki çevre yollarından trafiğin akışını sağlamak zorundayız. Bu yıl sonuna kadar 125 bin ton sıcak asfalt, 203 bin metrekare sathi asfalt kaplama ve 93 bin 500 metrekare de kaldırım çalışmamız var” dedi.



“73 yeni otobüs aldık”

Seçer, 550 bin ton sıcak asfalt, 650 kilometre sathi asfalt kaplama, 313 bin metrekare kaldırım çalışmasının 2021 yılı programına alındığını söyledi. Seçer, “Ulaşımda 73 yeni otobüs aldık. İtiraz süresi bitti hiçbir sorunu yok hukuki olarak. Sözleşme aşamasında, belki de bu hafta içinde arkadaşlarımız yetkililer ile imzaya oturacaklar. 10 körüklü otobüs ve 63 standart otobüs inşallah bizim otobüs filomuza önümüzdeki yıl içerisinde katılmış olacak. Önümüzdeki yıl yine bir 100 otobüs çalışmamız var. Bu konuda da özellikle finans konusunda epey yol aldık. Önemli bir hibe çıkarttık. Uzun vadeli bir kredi sağladık. İnşallah meclisimizin de desteğiyle önümüzdeki ay da bunu Meclis’e getirip, bir an önce bu çalışmaları başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

510 adet yeni durak çalışmasından bahseden Seçer, “Şu anda 420 durak yapıldı, teslim edildi. Erdemli’den itibaren de 90 durağın yerleştirmesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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