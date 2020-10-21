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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 103 litre sahte içki ele geçirildi

İHA

Mersin'de 103 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri bir cipte yaptığı aramada 103 litre sahte içki ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak alkol imal ve satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Adana'dan 2 şahsın Mersin'e kaçak olarak üretilmiş sahte alkollü içecekleri getireceklerinin bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda şahısları ve kullandıkları otomobili belirleyen ekipler, takibe başladı. Şahısları Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde otoyol üzerinde durduran ekipler, sahte içkilerle birlikte 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, cipte yapılan aramada 103 litre sahte içki yakalandı.
Şüpheli 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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