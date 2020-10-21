Erdemli’nin yüksek mahalleleri kışa hazırlanıyor

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahalleleri kışa hazırlıyor. Yayla yollarında bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler, 511 metre rakımdaki Dağlı Mahallesinin yollarında çalışma gerçekleştiriyor.

Erdemli Belediyesi ekipleri çalışıyor, yollar kış ayına hazırlanıyor. Erdemli Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, sıfır rakımından 2 bin 500 metre rakımına kadar 5 farklı noktada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin bu kez çalışma adresi Dağlı Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dağlı Mahallesindeki bağlantı yollarını kış aylarına hazırlamaya başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kış aylarına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Erdemli’de sıfır rakımından 2 bin 500 rakımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Kış aylarının yaklaşmasıyla ekiplerimiz hazırlıklarına hız verdi. Biz alınacak tüm tedbirleri alıyoruz” dedi.

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