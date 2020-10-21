Jandarma Covid 19 ve trafik kazalarına karşı afiş astırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs (Covid 19) ve trafik kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlattıkları afişleri 23 noktaya astırdı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tarsus’ta da korona virüs ile mücadele devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri farkındalık oluşturmak amacıyla afiş hazırlattı. Üzerinde korona virüs bulaşmamasına yönelik uyarıcı maddelerin bulunduğu afişler ilçede 23 ayrı noktaya asıldı.

Tarsus Jandarma Trafik ekipleri, amaçlarının korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını en aza indirmek için yoğun denetim ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler.

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