Erdemli’de sahte alkolden 1 kişi öldü, 1 kişi tutuklandı Evinde sahte alkol yaptığı belirlenen şahıs "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sahte alkol kullanan bir kişi hayatını kaybetti. Evinde sahte alkol yaptığı belirlenen şahıs ise "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İlde sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde M.A. adlı kişi rahatsızlanarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopside şahsın sahte alkolden öldüğü belirlendi. Mersin genelinde ise sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı da 7'ye yükselmiş oldu.



'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı

Ölüm olayı üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri A.D. isimli şahsın sahte alkolü evinde yaparak sattığını tespit etti. Evde yapılan aramada 7 litre sahte alkol ile 2 litre metil alkol ele geçirildi. Şahsın ifadesinin alınmasının ardından A.D. "kasten adam öldürme" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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