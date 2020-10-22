Tefecilerin ağına düşen nakliyeci: Evime ekmek götüremiyorum



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle galerici 2 kardeşten aldığı 10 milyon TL borcu 2 yılda 3 milyon TL faiz ile geri ödeyen nakliye firması sahibi İlyas Şengül, 700 bin dolarlık çekleri geri alamayınca tüm mal varlığının haczedildiğini söyledi. Yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasını isteyen Şengül, yanında çalışan 50 şoförün de mağdur olduğunu belirterek, "Evime ekmek götüremiyorum" dedi.

Nakliye firması sahibi İlyas Şengül, iddiasına göre 2019 yılında maddi problemler nedeniyle kentte galericilik yapan N.Y. ve F.Y. isimli kardeşlerden farklı zamanlarda yaklaşık 10 milyon TL borç aldı. Borcunu 3 milyon TL faizle geri ödediği. 40 bin dolar borcu kalan Şengül, kardeşlerdeki 700 bin dolarlık çek ve senetleri geri alamadı. Yine iddiasına göre, senetleri işleme koyan N.Y. ve F.Y. kardeşler, Şengül'ün tüm mal varlığını haczetti. İlyas Şengül'ün şikayeti üzerine Mersin polisi, N.Y. ve F.Y.'nin iş yerinde arama yaptı. Aramada, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan kardeşler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şengül de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık bir yıldır dosya kapsamında el konulan çek ve senetlerin geri verilmemesi ile araçlarının üzerine konulan hacizler nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Şengül, soruşturmanın tamamlanması için yetkililerden çözüm istedi.

'2 YILDA 3 MİLYON TL FAİZ ÖDEDİM'

Mağduriyetinin devam ettiğini öne süren Şengül, "2019'da şirketimizin içine girdiği mali problemler nedeniyle galericilik yapan N.Y. ve F.Y. isimli iki kardeşten 10 milyon TL borç para aldık. Biz bunlara 2 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon TL faiz ödemesi yaptık. Daha sonra yanlarına giderek kendilerine 40 bin dolar kaldığını söyledim ve ellerinde olan 700 bin dolara yakın teminat olarak verdiğim müşteri çeklerimi istedim. Karşılığında evimin tapusunu vermeyi teklif ettim. Aracıma el koydular. Ben de emniyete giderek, şikayetçi oldum. Şikayetimden yaklaşık 1 ay sonra şahıslara baskın yapıldı. Kasalarında başka şahıslara ait 700 milyon liralık çek ve senet ele geçirildi. Ben o dönem yurt dışındaydım. Beni arayarak şikayetimi geri çekmem için tehdit ettiler. Bazı firmalara para vererek şikayetlerinden vazgeçirmeye çalışmışlar. Şikayetimin ardından sürekli üzerime geldiler. Şirketimin üzerine haciz getirdiler. Ofisimdeki eşyaları aldılar. Ellerinde bulunan çekler nedeniyle bütün mal varlığıma el koymuş durumdalar. Yurt dışında bulunan TIR'larımı getiremiyorum" dedi.

'50'YE YAKIN ŞOFÖR MAĞDUR DURUMDA'

Yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik çöküntü içine girdiğini belirten Şengül, şöyle konuştu:

"Yanımda çalışan 50'ye yakın şoför mağdur durumda. Bugüne kadar evimi, arsamı satarak idare ettim ama artık idare edecek gücüm kalmadı. Psikolojik destek alıyorum. Her gün serum yiyorum. Aile huzurum kalmadı. Evime ekmek götüremiyorum. Alacaklılar nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Çok mağdurum. Senetlerim nedeniyle araçlarımın ve şirketimin üzerindeki hacizlerin bir an önce çözülmesini istiyorum. Bir yıldır savcılık soruşturması devam ediyor. Çek ve senetlerim dava dosyasına konuldu. Dosya incelendikçe biz de yıpranıyoruz. Dosyanın incelenmesi ne zaman bitecek, dava ne zaman sonuçlanacak bilmiyoruz. Çevremdeki bütün insanlar mağdur. Bir çözüm bulamıyoruz. Arayış içerisindeyiz." DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-10-22 09:48:00



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