Tarsus'ta şehrin eski sinema kültürü kitaba dönüştürüldü

Tarsus Belediyesi bünyesinde, kentin tarihini, kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla 'Kent Yayınları' adıyla bir yayınevi kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent tarihinin, kültürünün ve ilgili değerlerinin araştırılıp gün yüzüne çıkartılmasıyla birlikte tanıtılıp yaşatılmasına katkı sunulmasını amaçlayan yayınevi, ilk çalışması olan 'Cumhuriyetten günümüze Tarsus’ta sinema' adlı araştırma kitabını yayınlandı.

'Tarsus’ta sinema' kitabının, Cumhuriyetten günümüze, Tarsus’ta yazlıkkışlık sinemalardan, bu kentte çekilen sinema filmlerinden televizyon dizileri ile birlikte, kent insanının geçmişteki sinema kültürü ile Tarsuslu senarist ve sinema oyuncularına kadar, sinema ilişkisini temel aldığını belirten kitabın yazarı araştırmacıgazeteci Uğur Pişmanlık, ”Türkiye’nin sinemayla tanışmasıyla birlikte kısa sürede Anadolu’nun her kentinde yazlıkkışlık sinema salonları birbiri ardına açıldı. Hiç kuşkusuz, bunda Anadolu insanının 7. sanat dalı olan sinemayı benimsemesinin çok büyük bir payı var. Sinema insanı sokağa çıkartan, yaşamı dışarıyla ilişkilendiren neredeyse bir fenomen gibiydi. Bu açıdan bakıldığında sosyal yaşamın ve sıcak insan ilişkilerinin de önemli mekanları arasındaydı. Neredeyse her yaşa ve kuşağa hitap eden sinema, içerdiği türler açısından da bir çeşitlilik sunuyordu. Tarsus sinemayla erken tanışmış kentlerden biri sayılır" dedi.

"Atların sırtlarında çektiği arabaların taşıdığı film afişlerinin sokaklarda, caddelerde dolaştığı şehrimizde sanat ikliminin başını haliyle sinema çekiyordu" diyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sinemanın büyülü, kendine has dünyasında mümkün olmayanın mümkün kılındığı, mümkünler orkestrasının kulaklarımızdaki, mümkünler perdesinin de gözlerimizdeki pası sildiği günlerde sosyalleşmenin, arkadaşlığın, aile olmanın, akşam programlarına sinemanın alınmasının, sohbetlere muhakkak bir filmin iliştirilmesinin önemini bugün çok daha iyi anlıyor ve o kuşağın bir sanat olayına tepki vermesini bugün çok daha büyük bir saygıyla karşılıyoruz. Bu kitapta, geçmişi binlerce yıllık bir tarihe dayanan Tarsus’ta saygıdeğer bir sinema yolculuğuna çıkacağınızı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

