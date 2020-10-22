Tarihi çömleği satmak isteyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi'nde kaçak kazı sonucu çıkardıkları tarihi çömleği satmaya çalışan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılar, ellerindeki tarihi eseri satmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.

Tarihi eser niteliğindeki çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.