Mersin´de sahte içkiye 3 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, sahte içki üretip piyasaya süren 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'nde 2 kişinin sahte içki üretip piyasaya sürdüğünü belirledi. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile şüphelilerin kullandığı depoya baskın yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada ise 283 litre içki, alkollü içki yapımı ve damıtımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesi'nde ise 1 kişinin sahte içki yaptığı belirlenerek, şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 7 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-22 14:50:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.