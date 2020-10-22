Tarihi çömleği satmak isterken yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi çömleği satmak isteyen iki şüpheli, suçüstü yakalandı.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balandız Mahallesi'nde 2 kişinin kaçak kazı sonucu çıkarmış olduğu tarihi çömleği satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçe Jandarma, şüphelileri yakalamak ve tarihi çömleği ele geçirmek için operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli takip edilerek, ellerinde bulunan çömleği satmak istedikleri esnada, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen çömlek incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-10-22 15:01:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.