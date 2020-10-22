Tarsus Belediyesi, bin adet çöp konteyneri aldı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, ihale yoluyla bin adet çöp konteyneri satın aldı. Daha sağlam, temiz ve kullanışlı olan çöp konteynerleri teslim alınmaya başlanırken, kentte ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde işlevini yitirmiş konteynerler ile değiştirilecek olan yeni çöp konteynerleri daha modern görünümleri ile vatandaşların kullanımına sunulacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Temizlik İşleri Müdürlüğündeki çalışmaları ve periyodik olarak belediyeye teslim edilen konteynerleri yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okay ve Temizlik İşleri Müdürü Seyhan Bayır’dan bilgiler alan Başkan Bozdoğan, tasarruf tedbirleri kapsamında atıl durumdaki çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarını yaparak yeniden kullanıma kazandıran personele de teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün geri dönüşüm çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde işlevini yitirmiş atıl durumda olan çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarına bir süre önce başlanıldığını belirten Bozdoğan, çalışma sayesinde ilk etapta 200 adet çöp konteynerinin hizmete kazandırıldığını söyledi. Bozdoğan, “Yenileme çalışmasına atıl durumda tek bir çöp konteyneri kalmayana kadar devam edilecek. Tasarruf tedbirlerimiz kapsamında kaynak ustalarımız tarafından yapılan bu çalışma ile sağlamlaştırılan konteynerlerimiz, boyandıktan sonra üzerlerine logo ve çeşitli çevreci resimler basılarak hizmete kazandırılıyor. Onarılıp, yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri, periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Bu şekilde hem görüntü kirliğinin önüne geçiliyor hem de etrafa pis koku yayan konteynerler ortadan kalkmış oluyor” dedi.

Temiz bir çevre ve yaşanılabilir kent oluşturma çabaları çerçevesinde atıl durumumda olan çöp konteynerlerinin tamamını onarıp bakımları yaparak, daha sağlam, daha temiz ve daha güzel görünüşle vatandaşların kullanımına sunmak adına yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdoğan, “Yine Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde yürütülen çalışma ile çürüyen çöp konteynerlerinin sağlam bölümleri plakalar halinde kesilmek suretiyle çöp kovalarına ve oturma gruplarına dönüştürülüyor” diye konuştu.

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