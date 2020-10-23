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Ürettikleri kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi; 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar

DHA

Ürettikleri kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi; 70 il ve 5 ülkeye gönderiyorlar


Adnan AÇIKGÖZSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de pizza restoranı işleten Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşlerin ürettiği kilitli pizza kutuları, koronavirüs salgını döneminde büyük önem kazandı. 5 Avrupa ülkesine, aylık 2,5 milyon kutu ihraç eden Tosun kardeşler, ülkeye önemli döviz girdisi sağlıyor.
Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, Eskişehir'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesinin ardından, 'Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun' sloganı ile 'sıfır maliyetli' kilitli pizza kutusu üretti. Ürünün tüm haklarını alabilmek için 4 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu, geçen yıl 10 Ağustos'ta onaylandı. Gelişme sonrası ürünü iç ve dış pazara sürme hazırlıklarına başlayan Tosun kardeşlerin buluşu, koronavirüs salgını ile birlikte daha da önem kazandı.
'PANDEMİDE KAPALI KUTUNUN ÖNEMİ ANLAŞILDI'
Fırından çıkan sıcak pizzalar tazeliği ve hijyeni kilitli kutu ile koruyup el değmeden tüketiciye ulaşıyor. Ürünün iç ve dış piyasaya sürüldüğünü belirten Hasan Tosun, "Pandemiden dolayı kutunun önemi daha da arttı. O zamanlarda projeyi önemsemeyen kurumsal firmalar bile kendi kutularına etiket yapıştırmaya başladılar. Paket serviste ambalajın kapalı olması gerektiğini anladılar. Mersin'deki proje ortağımızla birlikte kutuları üretiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 70 ildeki butik ve yerel pizzacılardan 300 marka, kilitli pizza kutusunu kullanıyor. Türkiye haricindeki tüm satış-pazarlama haklarını da genel merkezi Almanya'da bulunan Avrupa-Türkiye Ekonomi Platformu Başkanlığı'na verdik. Dünya satış, ithalat-ihracat ayağını yürütüyorlar. Yine iç piyasada 177 şubelik kurumsal bir firma kutularımızı kullanmaya başladı. 4 büyük pizza firması ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
'PAKET SERVİSTE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ ÖNE ÇIKTI'
Aylık 2,5 milyon kutu ihracat yaptıklarını dile getiren Tosun, İsviçre, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya´ya ürün gönderdiklerini söyledi. Pandemi sürecinde paket servis hizmetinin durmadığına dikkat çeken Çeşminaz Tosun ise, "Hepimiz evlerimize kapandık. Hayatımıza devam etmek için beslenmemiz gerekiyordu. Tüm dünya başkanları her şeyi durdurup, paket servisi durdurmadılar. Ürünümüz de burada önem kazanıyor. Paket serviste gıda güvenliği ve hijyenin sağlıkla ilintisi öne çıkmış oldu. Böyle bir dönemde kilitli pizza kutusu daha da ön plana çıktı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN
2020-10-23 09:29:34

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