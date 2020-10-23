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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 'meme kanseri' hakkında bilinçlendirici program düzenlendi

İHA

Mersin'de 'meme kanseri' hakkında bilinçlendirici program düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 'meme kanseri farkındalık ayı' kapsamında düzenlediği programa katılan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Akça, meme kanseri hastalığının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Meme kanseri farkındalık ayı' kapsamında Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Dr. Bahar Çat Bakır’ın moderatörlüğünde, vatandaşları meme kanseri hakkında bilinçlendirmek amacıyla program hazırlandı. MEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Akça’nın konuk olduğu programda, meme kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlardan, hastalığa yakalanıldığında neler yapılması gerektiğine kadar birçok konu açıklığa kavuşturuldu.
Meme kanserinde erken teşhisin önemi
Erken teşhiste kişinin kendi kendini muayene etmesinin yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Tamer Akça, meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve üzerine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Akça, “20 yaşından itibaren bütün dünyada her kadının kendi kendini muayene etmesini istiyoruz. 40’tan itibaren 69 yaşına kadar hiçbir sorunu olmayan kadınların da iki yılda bir tarama mamografisine girmelerini talep ediyoruz. Taramada herhangi bir şikayeti olan her kadının bir genel cerraha başvurmasını istiyoruz” dedi.
İnsanların radyasyon sebebiyle kanser taramalarına girmekten çekindiğini belirten Akça, “Mamografi kanser yapmaz. Planlı bir şekilde yapıldığı için mamografiden dolayı bir kadının meme kanserini yakalanması görülmüş değildir” diye konuştu.
“Endişe etmeyin biyopsi yaptırmak kanseri vücuda yaymaz”
Prof. Dr. Akça, meme kanseri teşhisinde biyopsi yaptırmanın insanlarda soru işareti oluşturduğunu ifade ederek, bu düşüncenin kendi içinde çelişkili olduğunu söyledi. Akça, “Eğer bizim şüphe ettiğimiz bir kitle varsa tanıdan emin olmanın tek yolu iğneyle veya cerrahi olarak biyopsi yaptırmaktır. Endişe etmeyin biyopsi yaptırmak kanseri vücuda yaymaz. Korkmayın, biyopsi yaptırın, ameliyat gerekiyorsa yaptırın çünkü tedavi için gereklidir” ifadelerini kullandı.
“Türkiye’de ortalama 100 bin kadından 50 civarında meme kanseri çıkıyor”
Meme kanserinin genetik yanının çok önemli olduğunu söyleyen Akça, “Bizim genlerimizde yarın bir gün meme kanseri olabileceğimize dair bir yazılım olabiliyor. Ailesel geçiş konusu aslında yüzde 8 civarındadır. Bugün Türkiye’de ortalama 100 bin kadından 50 civarında meme kanseri çıkıyor. O yüzden de oranlara baktığımızda ciddi bir oran olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.
Doğum yapmanın meme kanseri riskini azalttığının bir şehir efsanesi olduğunu söyleyen Akça, bir diğer doğru bilinen yanlışın da menopozdan önce meme kanserine yakalanılmadığı düşüncesi olduğunu kaydetti. Meme kanserinin sadece kadınlarda görülmediğini, düşük bir oran da olsa erkeklerin de bu hastalığa yakalandıklarını anlatan Akça, şöyle devam etti; “Meme kanserine yakalananların yaklaşık yüzde 1’i erkeklerdir. Sebep basit, meme dokunuz varsa meme dokusuna ilişkin her türlü hastalık sizde görülebilir. Yüzde 1 olduğu için görülmez zannediliyor ama aslında daha acı sonuçlarla ilerliyor çünkü, insanlar bunu kendilerine kondurmuyorlar, ben de çıkmaz diyorlar, erkek ar meselesi yapıyor ve o yüzden çok daha hızlı ilerlediğini görebiliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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