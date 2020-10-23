AKİB’in "Birlik'te İhracat Projesi" başladı Daha önce ihracat yapmamış üretici firmalara yönelik planlanan proje kapsamında online açılan ilk etap eğitim programına soğan, patates, et ürünleri ve zeytinyağı üreticisi firmalar katıldı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bitkisel ve hayvansal gıda sektörlerinde ihracatçı firma sayısını artırmak amacıyla “Birlik’te İhracat Projesi”sini başlattı. Mersin, Adana, Hatay ve Kayseri illerinde daha önce ihracat yapmamış üretici firmalara yönelik planlanan proje kapsamında online açılan ilk etap eğitim programına soğan, patates, et ürünleri ve zeytinyağı üreticisi firmalar katılım sağladı.



Hedef ülkeler belirlenip, görüşmeler gerçekleştirilecek

Proje faydalanıcısı firmalara pazar araştırması konusunda yetkinlik kazandırmayı ve gıda sektöründe ihracat potansiyelini artırmayı amaçlayan Birlik'te İhracat Projesi’nde katılımcı firmalar öncelikle hedef pazar araştırması çalışmaları gerçekleştirecek. Bu çalışmalar sonucunda firma temsilcileri, ihraç edecekleri ürünler bazında potansiyel hedef pazar ülkelerini tespit ederek buralarda faaliyetlerini sürdüren ithalatçı firmalarla birebir görüşme imkanı elde edecek. Bu görüşmeler AKİB koordinasyonunda Ticaret Müşavirlikleri aracılığıyla organize edilecek. Birlik’te İhracat Projesi, yedi haftalık periyotlar halinde yeni etaplarla devam edecek.



Akdeniz’de 5 bin 702 gıda ihracatçısı faaliyet gösteriyor

2020 yılı Eylül ayı verilerine göre toplam üye sayısı 17 bin 736’ya ulaşan AKİB’in hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, yaş meyve sebze ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinden 5 bin 702 aktif üyesi bulunuyor. AKİB’in OcakEylül döneminde 7,74 milyar dolarlık ihracatında ise bitkisel ve hayvansal gıda ürünleri 1,85 milyar dolar değer ile yüzde 23,98 pay aldı. Söz konusu dönemde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 18 artışla 874 milyon dolarlık, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 13 artışla 780,5 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 203, 4 milyon dolarlık ihracat performansı sergiledi.

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