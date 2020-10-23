Yılbor Boru hedef büyüttü: Afrika pazarı

– Mersin’de faaliyet gösteren Yılbor Boru, gözünü Afrika’ya dikti. Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, 2021 yılı içerisinde öncelikli hedeflerinin Afrika pazarı içerisinde sektörde önemli bir pay elde etmek olduğunu söyledi.

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesinde 2008 yılında 65 bin metrekarelik alanda faaliyetlerine başlayan Yılbor Boru, ihracatta hedef büyüttü. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2018 yılında ihracat satışlarının, toplam satışlar içerisinde yüzde 40’lık bir payı bulunurken, 2019 yılında bu payı yüzde 60’lara çıkarttıklarını belirtti. Yıldırım, “2020 yılında yaşanan pandemi ile birlikte tüm ülkeler kapılarını dış dünyaya kapatmış olsa da bu yılın ilk 9 ayında toplam üretimimizin yüzde 60’lık bir kısmını ihracat satışları oluşturdu. Irak, Libya, Özbekistan, Gürcistan, Kosova, Sudan, Nijerya, Suriye, Makedonya, Azerbaycan, Kıbrıs, Türkmenistan başta olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Şu an ihracatta en güçlü olduğumuz ülkeler Nijerya, Suriye ve Irak” dedi.



“Afrika pazarı bizim için önemli”

2021 yılında ihracat rakamlarını korumak istediklerinin altını çizen Yıldırım, “2021 hedeflerimiz arasında üzerinde en çok durduğumuz bölge Afrika. Afrika pazarında önemli bir pay sahibi olmak istiyoruz. Bu konuda ihracat ekibimizin ciddi çalışmaları var. Afrika ile birlikte Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar’da da yeni pazarlama stratejileri geliştirerek pazardaki gücümüzü daha da arttırmak istiyoruz. Lider sektör olarak nitelenen kimya sanayinin plastikkauçuk alt kolu olan plastik boru imalatı alanında her geçen gün yaptığımız yeni ArGe çalışmaları ve ürün çeşitliliğimiz ile sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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