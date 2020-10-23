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Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu Alkin: "Önümüzdeki 5 yılda çalıştığımız işlerin tüm mevzuatının yüzde 87’si değişecek"

İHA

Kariyer Merkezi, ekonomist Emre Alkin'i iş dünyası ile buluşturdu Alkin: "Önümüzdeki 5 yılda çalıştığımız işlerin tüm mevzuatının yüzde 87’si değişecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde düzenlenen “Dijital Liderler Mersin’de Projesi”nin son konuğu akademisyen, ekonomist ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin oldu. Alkin, Kariyer Merkezi’nin Mersin’in iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla “Profesyonel ve Akademik Buluşmalar” adı altında düzenlediği görüşmede deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.
Etiknilkite konuşan Emre Alkin, pandemi sürecinde yaşananlardan ve iş dünyasını bekleyen değişimden söz etti. Firmalara önümüzdeki süreçte yapmaları gerekenler ile ilgili önerilerde bulunan Alkin, 5 önemli adımın olduğunu ifade etti. Alkin, "Pandemi süresince bunun iki tanesini yapmaları gerekiyordu. Bir tanesi yüzleşme. Mesela şirketinizin içerinde personelle hiç konuştunuz mu? Acaba sizin hakkınızda ne düşünüyor veya ben tedarikçilerimle doğru bir iletişim kanalı kurdum mu veya müşterilerim benim hakkımda acaba ne düşünüyor? Bunları hiç düşündünüz mü? İç ve dış paydaşlarla mutlaka karşılıklı görüşme yapmanız lazım ve bu görüşmenin sonucunda da ‘Ben buyum’ demelisiniz. İkincisi hayatta kalma sanatında neredesiniz? Bir kere daha bir iş durması olursa ne yapacaksınız? Bu çok önemli bir soru. Üçüncüsü eski hücuma kavuşmak için ben acaba aynı metodu mu uygulayacağım yoksa bundan sonra daha az personel, daha düşük metrekareyle, daha yüksek teknolojiyle mi çalışacağım? Bu önemli bir karar. Bu aslında karar bile değil, mecbursunuz. Birçok devasa holding şuna karar verdi. Daha az insanla, daha düşük metrekarelerle, yüksek teknoloji, uzaktan çalışma ve personelimi uzaktan çalışma metoduyla maliyeti düşürerek tutundurmaya çalışacağım diyor. Güzel karar" dedi.
Beş adımdan dördüncü ve en önemlisinin yeni normal olduğunu belirten Alkin, “Önümüzdeki 5 yılda çalıştığımız işlerin tüm mevzuatının yüzde 87’si değişecek. Serbest ticaret anlaşmaları değişecek, ticaret kanunları değişecek, aklınıza gelen ne varsa dijital alt yapıya doğru evrilmek zorunda. Acaba siz bunu görüyor musunuz veya rakiplerinizden herhangi bir tanesi bu yeni şartlarla alakalı güzel örnekler geliştirdi de siz buna şirketinizi adapte edebilecek misiniz? Nihayetinde beşinci adım. Aslında herkesin içinden geçen aslan şu. Düzen değişsin de benim düzenim değişmesin. Yok öyle bir şey. Herkes mecburen düzenini değiştirecek. Bunların hepsini yapabilmeniz için birinci ve ikinci adımı yani yüzleşme ve kendi kendine yetme egzersizini yapmış olmanız gerekiyordu. Hiçbir şey için geç değil. Bu beş adımı düşünün. Bir yüzleşme, iki kendi kendine yetme, üç eski performansa dönmek için ne yapmam lazım, dört yeni normali keşif, beş değişim” ifadelerini kullandı.
Çevrimiçi görüşmeye katılan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ni yapmış olduğu çalışmalar ve pandemi döneminde gerçekleştirdiği “Profesyonel ve Akademik Buluşmalar” ile doğru konulara, doğru isimlerle temas etmesi nedeniyle kutladıklarını belirtti.
Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada da yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan ve yaptığı projelerle rehberlik merkezi haline gelen Kariyer Merkezi’nin kurumsal altyapısının yanında Mersin markasının yaratılması konusunda insan kaynakları açısından bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti. Özada, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in kurumlar arası işbirliğine yaptığı vurgu Dijital Liderler Mersin’de projesiyle tam anlamıyla hayat buldu. Projeyi toplam 36 kurum ve kuruluşun işbirliği ile hayata geçirmek bizim için çok önemli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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