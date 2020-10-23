Mersin ve Adana Ar-Ge harcamalarında 9’uncu sırada

– Son yılın rekorunun kırıldığı ArGe harcamalarında Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi de hatırı sayılır bir paya sahip. Mersin ve Adana, 2019 yılında ArGe harcamalarında yüzde 1,6 ile 9’uncu sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, AraştırmaGeliştirme Faaliyetleri Araştırması 2019 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, gayrisafi yurt içi ArGe harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL'ye yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzeye göre 2019 yılında yapılan ArGe harcamaları bakımından Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi, Türkiye genelinde yapılan toplam ArGe harcamasının yüzde 1,6’sı ile 9’uncu sırada yer aldı.

ArGe personel sayısına göre ise Mersin ve Adana, toplam ArGe personel sayısının yüzde 2,4’ü ile 10’uncu oldu.

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