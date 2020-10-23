Silifke-Mut Karayolu onarılarak yeniden trafiğe açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan SilifkeMut karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Yol trafiğe açılmadan önce Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur yol yapım şirketi müdürleri ve çalışanları onarılan yol için kurban kesip dua ettiler.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, “Heyelan nedeniyle kapanan SilifkeMut yolu trafiğe açılmıştır. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, başka doğal afetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ise, “Yolun açılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Lütfi Elvan’a, Milletvekillerimiz Zeynep Gül Yılmaz’a, Hacı Özkan’a, Ali Cumhur Taşkın’a ve İl Başkanımız Cesim Ercik’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bir daha aynı olay tekrar etmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.