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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi Gen Bankasında ata tohumu sayısı 20 milyona ulaştı

İHA

Tarsus Belediyesi Gen Bankasında ata tohumu sayısı 20 milyona ulaştı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, takas yoluyla elde edilen yaklaşık 20 milyon ata tohumunun belediye bünyesinde kurulan Gen Bankasında muhafazasını sağladıklarını söyledi.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan’ın dağıttığı evladiyelik ata tohumlarına köylerde üretim yapan vatandaşlar sahip çıkıyor. Belediyenin Gen Bankasında yetiştirilen domates, marul, lahana, karnabahar, sumak, taş armudu, sedir, harnup, ceviz, hurma gibi fide ve fidanları, kırsal mahallerde üreticilik yapan vatandaşlara dağıtılıyor.

Ata tohumu sayısı 20 milyona ulaştı
Tarsus Belediyesi, yerli tohumların yaygınlaştırması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığı Miras Projesi kapsamında Ata tohumlarını kırsal mahallelerde halka dağıtmayı sürdürüyor. Her hafta 3 mahalleyi ziyaret ederek düzenlenen etkinliklerde ata tohumunun önemini anlatan Başkan Haluk Bozdoğan, Çamalan ve Olukkoyağı Mahallerinde de ata tohumu dağıttı.
Düzenlenen etkinliklerde konuşan Bozdoğan, takas yoluyla elde edilen yaklaşık 20 milyon ata tohumunun belediye bünyesinde kurulan Gen Bankasında muhafazasını sağladıklarını belirtti. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde bu tohumların fideye dönüştürüldüğünü ve bu fideleri yetiştirip kendilerine gelir sağlamaları için vatandaşlara ücretsiz şekilde dağıttıklarını ifade eden Bozdoğan, bölgede üretilen her ürünün organik hale gelip aslına dönene kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Amaçlarının, zehirsiz mutfakların oluşması ve yiyeceklerin hormonsuz bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Bu belediye sizin, hepinizin belediyesi. Benim de tek görevim, halkın olanı halka vermek. Kültür olarak, ekonomik olarak hayatı kolaylaştırmak. Zor bir süreçten geçiyoruz. Sağlık ciddi bir olaydır. İnsanlar canıyla uğraşıyor. Elbette biz de sağlıklı yaşam için tüm tedbirleri bir belediye yöneticisi olarak almak zorundayız. Ata tohumu onlardan biri. Kendi tohumumuzun ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Ata tohumu konusunda Osman hocaya teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle bir çalışma yaptı ki, milyonlarca tohum toplandı. Tarsus’a tamamen yeter bu tohum. Bizim tek bir amacımız var, zehirsiz mutfakların oluşması, yiyeceklerin hormonsuz olması. Sizlerden istediğim şey ise bu tohumlara, fidelere ve fidanlara sahip çıkın. Bu ürünleri yetiştirin ve afiyetle tüketin. Hatta fazlasını mı ürettiniz, gelip sizden satın alalım ve gelir elde ederek aile ekonominize katkı sağlayın. Sizlere verilen sözüm var. Daha fazla hizmet, insanlarımızın sosyal hayatının, yaşam kalitesinin artması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu belediyede bir karar vereceksem hepinizin ortak düşüncesiyle hareket ederek karar vereceğim, bundan emin olun” dedi.

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