Hurda aracın altında sıkışan yavru köpeği esnaf kurtardı



Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde sanayide hurda aracın altında sıkışan yavru köpek, esnaf tarafından kurtarıldı.

Silifke Sanayi Sitesi'nde bir hurdacı dükkanında hurda aracın altına giren yavru köpek kafasını yuvarlak bir demir parçasına soktu. Demir parçasına kafası sıkışan yavru köpeği kurtarmak için sanayi esnafı Hasan Göküş ve Mehmet Başara seferber oldu. Havlayan köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Hasan Göküş ve Mehmet Başara, yavru köpeği sıkışan demir parçasından kurtarmak için büyük uğraş verdi. Uzun uğraşlar sonucu köpeğin kafası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtulan yavru köpek hurdacı dükkanın bahçesine bırakıldı. Hasan Göküş ve Mehmet Başara, "Hurda aracın altında yavru köpeğimizin sesini duyduk. Aracın altına baktığımızda yavru köpeği gördük. Hurda aracı kaldırdık. Anahtar yardımı ile vidaları sökerek yavru köpeği kurtardık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2020-10-23 15:52:26



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