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Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarptı Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı

İHA

Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarptı Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir otelin girişindeki elektrik direğine çarptı. Otomobilin otel giriş kapısına metreler kala elektrik direğini çarpması büyük bir faciayı önledi. Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Kutlay D. yönetimindeki 33 VB 163 plakalı otomobil Göçmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen otomobil bir otelin bahçesindeki elektrik direğine çarptı. Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Hasar gören direkteki elektriğin kesilmesinin ardından sürücü kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Büyük tehlike atlattık"
Otel bahçesinde ailesiyle masada oturduklarını anlatan bir vatandaş, "Frene dokunmasıyla dönüp baktık, kazayı gördüm. O an dondum kaldım. Frenle birlikte araba 2 teker üzerinde geldi. Yanlamasına geldi, elektrik direğine çarptı kaldı. Aramızda 4 metre kaldı" dedi.
Diğer bir vatandaş ise sürücünün aşırı süratli olduğunu ileri sürerek, elektrik direği olmasıydı aracın otele gireceğini ifade ederek, kazayı ucuz atlattıklarını kaydetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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