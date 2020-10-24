Bedeni 4 yıl boyunca MEÜ öğrencilerine katkı verdi Bedenini MEÜ’ye kadavra olarak bağışlayan ve 2016 yılında vefat eden Pınar Erdemil’in cenazesi, 4 yılın ardından ailesine teslim edildi

Bedenini Mersin Üniversitesine (MEÜ) kadavra olarak bağışlayan ve 2016 yılında vefat eden Pınar Erdemil’in cenazesi, 4 yıl boyunca öğrencilere katkı sunmasının ardından ailesine teslim edildi. Pınar Erdemil’in, geçen temmuz ayında yaşamını yitiren kardeşi usta gazeteci Ender Erdemil de bedenini MEÜ’ye kadavra olarak bağışlamıştı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalına 2016’da ilk kadın bağış kadavra olarak kabul edilen Pınar Erdemil’in cenazesi, sağlık alanındaki eğitim ve araştırmalara sağladığı katkıların ardından 19 Ekim 2020 tarihinde ailesine teslim edilerek defnedildi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, eğitimleri sırasında kadavralardan çok şey öğrenen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri, cerrahi bilim dallarından pek çok araştırmacı ve anatomist adına şükranlarını ifade etmek üzere Pınar Erdemil’in ailesine bir teşekkür belgesi sundu.

Dekan Öztürk, hiçbir eğitim materyalinin kadavraların yerini tutmadığını ve öğrencilerin kadavralar sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma imkanı yakaladıklarını söyledi. “Sonsuz Öğreticiler” olarak ifade ettiği kadavralara hak ettikleri saygı ve özenin gösterildiğini belirten Öztürk, kadavraların sağladığı katkılarla yeri doldurulamaz birer öğretici olduklarını vurguladı.

Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs de eğitime sağladıkları katkının ardından defin süreçleri tamamlanan bedenler için Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen şükran törenlerinin, öğrenciler, asistanlar ve hekimlerden sağlık hizmeti alan toplum adına aileye teşekkür sunmak anlamına geldiğini kaydetti. Mersin Üniversitesindeki ilk bağışçıöğretici olan Murat Erdemil’in ardından, kızı Pınar Erdemil’in de “ilk kadın bağışçıöğretici” olduğunun altını çizen Örs, bu kez veda sürecinin pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirildiğini dile getirerek, tüm Erdemil ailesine şükranlarını ifade etti. “2431 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftası”na işaret eden Örs, beden bağışı hakkında toplumun bilgilendirilmesinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

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