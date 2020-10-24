4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı'na ilk kadın bağış kadavra olarak kabul edilen Pınar Erdemil'in cansız bedeninde gerçekleştirilen 4 yıllık eğitimaraştırmanın ardından cenazesi, ailesine teslim edilip, defnedildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, sağlık alanındaki eğitim ve araştırmalara sağladığı katkılardan dolayı aileye teşekkür belgesi verdi.

Yumurtalık kanseri tedavisi gören Pınar Erdemil, 2017 yılında vücudunu kadavra olarak bağışladı. İlk kadın bağış kadavra olarak kabul edilen Erdemil, hayatını kaybetti. Ardından Erdemil'in cansız bedeninde eğitim ve araştırmalar gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, eğitimleri sırasında kadavralardan çok şey öğrenen tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik fakülteleri, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri, cerrahi bilim dallarından pek çok araştırmacı ve anatomist adına şükranlarını ifade etmek üzere Pınar Erdemil´in ailesine bir teşekkür belgesi verdi. Dekan Öztürk, hiçbir eğitim materyalinin kadavraların yerini tutmadığını belirterek, öğrencilerin kadavralar sayesinde çok daha iyi bir eğitim alma imkanı yakaladıklarını kaydetti.

'Sonsuz Öğreticiler' olarak ifade ettiği kadavralara hak ettikleri saygı ve özenin gösterildiğini ifade eden Dekan Öztürk, kadavraların sağladığı katkılarla yeri doldurulamaz birer öğretici olduklarını dile getirdi. Eğitime sağladıkları katkının ardından defin süreçleri tamamlanan bedenler için Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen şükran törenlerinin, öğrenciler, asistanlar ve hekimlerden sağlık hizmeti alan toplum adına aileye teşekkür sunmak anlamına geldiğini kaydeden Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alev Bobuş Örs, Mersin Üniversitesi'ndeki ilk bağışçı-öğretici olan Murat Erdemil´in ardından, kızı Pınar Erdemil'in de 'ilk kadın bağışçı-öğretici' olduğunun altını çizdi.

Bu kez veda sürecinin pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Örs, tüm Erdemil ailesine şükranlarını illeti. Bu vesile ile '24-31 Ekim Beden Bağışı Farkındalık Haftası'nın yaklaşmakta olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. Örs, beden bağışı hakkında toplumun bilgilendirilmesinin önemine bir kez daha dikkat çekti. Daha sonra Erdemil'in cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-24 18:02:21



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