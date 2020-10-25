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Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması başladı

DHA

Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması başladı


Ali Rıza EREN/ ERDEMLİ /(Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması başlatıldı.
Heredot tarihine göre, M.Ö. 4´üncü yüzyılda Kıbrıs Prensi Georges tarafından inşa edildiği bilinen Kızkalesi, daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de aktif olarak kullanıldı. Deniz içindeki kale, 2012 yılında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere de açıldı.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi´nin, karadaki uzantısında ise ilk kez kazı çalışması başlatıldı. Çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanacağı öğrenildi. Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının ardından kalede yapılacak olan restorasyon çalışmaları sonrası kalenin ziyarete açılacağı kaydedildi.
'KALEDE ANTİK LİMAN DA BULUNUYOR'
Simgesel yapı, Mersin´i turizm alanında dünyaca tanınmasını sağlayan Kızkalesi, Korykos Antik Kenti´nin en stratejik noktasında yer alıyor. Kalenin aynı zamanda antik bir limanı da bulunuyor. İki tarafı denizle çevrili olan Kızkalesi'nin doğu yönünde ise derin bir hendek yapısı bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN
2020-10-25 11:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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