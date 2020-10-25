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Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını sağlamak zorundayız" Erdemli ilçesinde temaslarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanayi sitesinin atıksu sorununu çözeceklerinin müjdesini verdi

İHA

Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını sağlamak zorundayız" Erdemli ilçesinde temaslarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanayi sitesinin atıksu sorununu çözeceklerinin müjdesini verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara hizmet noktasında işbirliğini önemsediklerini belirterek, "Azami huzur ve barış ortamını siyasiler olarak sağlamak zorundayız. Yapacağımız yoldan, kanalizasyondan, arıtmadan, binadan, otogardan, otoparktan çok daha önemlisi huzuru, mutluluğu, refahı tesis etmek. Bu bilinçle çalışıyoruz” dedi.
Seçer, Erdemli ilçesini ziyaretinde ilçede yapacakları yeni yatırımların müjdesini verirken, Kargıcak Mahallesi’ndeki kanalizasyon şebeke hattı yapımını yerinde inceledi. Ziyaretlerini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte gerçekleştiren Seçer, ilçenin sorunlarının çözümü noktasında önemli mesajlar verdi. Erdemli Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan Seçer, site içerisindeki dükkanları tek tek dolaşarak esnafla selamlaştı ve bir dükkanda demir dövdü.
"Terfi istasyonunu yapacağız”
Sanayi sitelerinin ekonomide lokomotif görevi gördüğüne dikkat çeken Seçer, sanayi sitesi esnafının ilettiği tüm sorunları bizzat dinledi ve birçoğunu yerinde çözüme kavuşturdu. Sanayi sitesinde, 'atıksu paket terfi istasyonu’nun yapımını gerçekleştirerek bölgenin atıksu problemini çözeceklerinin müjdesini veren Seçer, “Buradaki küçük sanayimizdeki arıtma tesisini devre dışı bırakıyoruz. Bunu MESKİ’nin buradaki atıksu arıtma tesisine bağlayacağız ancak bir terfi merkezine ihtiyacımız var. Bu normal şartlarda küçük sanayinin yapması gereken bir çalışmaydı. Yaklaşık olarak yarım milyar lira gibi bir maliyeti var. Bunu da MESKİ olarak biz kabullendik. Zaten ekonomik sıkıntı içinde olan esnafımıza, pandemi sürecinde olumsuzluklar yaşayan esnafımıza ilave bir maliyet getirmesin diye, MESKİ’deki arkadaşlarımızla, genel müdür vekilimizle, diğer teknik arkadaşlarımızla görüştük ve bu sorunu çözdük. MESKİ tarafından bu terfi istasyonunu yapacağız” diye konuştu.
Erdemli’de hal kompleksi müjdesi
Başkan Seçer, ilçedeki hal kompleksi, otogar ve otopark sorunlarına da değindi. Otogarla ilgili yer sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çeken Seçer, yer temini konusunda geriden gelen hukuki problemlerin çözümüyle uğraştıklarını belirtti. Merkezde bir otopark inşaatının söz konusu olduğunu müjdeleyen Seçer, yer tespitinin yapıldığını söyledi. İlçe belediyesiyle birlikte çalıştıkları ve akamete uğramış hal inşaatı sorunu olduğunu da hatırlatan Seçer, “Bürokratlarımız görüşüyor, biz başkanlar düzeyinde görüştük. Bazı hukuki problemler var, onları çözmeye çalışıyoruz ve süratle hal yapım işini gerçekleştireceğiz. Bu kararı aldık. Yani bu dönemimizde, ilk dönemimizde Erdemli’de uzun süredir akamete uğramış hal kompleksi binası Allah izin verirse gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
“Bölgenin sorunlarını köklü biçimde çözecek yatırımları tamamlayacağız”
Erdemli’de yaşanan sorunlardan birisinin de yaz aylarında yaşanan nüfus artışı olduğuna dikkat çeken Seçer, nüfus yoğunluğunun içme suyu, kanalizasyon ve arıtmayla ilgili sıkıntıları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Erdemli’de altyapıyla ilgili önemli çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Seçer, Elvanlı’da bir içme suyu, Kumkuyu ve Limonlu’da kanalizasyon ve TömükKargıpınarı’nı kapsayan bölgede yaklaşık 1314 milyon liralık yatırım tutarına sahip içme suyu yatırımları olduğunu belirtti.
Hibe programları kapsamında bölgeyi kapsayan büyük altyapı yatırımlarını da hayata geçirmeyi planladıklarını paylaşan Seçer, "TömükKargıpınarı, o bölgede içme suyu yatırımları için yaklaşık 1314 milyon liralık bir yatırım. İhalesi, her şeyi tamamlandı. Oradaki yatırımlar başlıyor. Yine o bölgeyi kapsayan yaklaşık olarak 130140 milyon liralık arıtma, kanalizasyon. O bölgenin bütün sorunlarını köklü bir şekilde çözecek FRIT II kapsamındaki, bunlar hibe kredilerdir. Onu da son aşamasına getirdik. İnşallah yakın zamanda FRIT II kapsamındaki hibe kredisi protokolünü de yapacağız ve bu yatırımları süratle, birkaç yıl içerisinde Erdemli’de tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
“Biz azami huzur ve barış ortamını siyasiler olarak sağlamak zorundayız”
Kentin 13 ilçesindeki sorunları hızla çözüme kavuşturma noktasında çalıştıklarını belirten Başkan Seçer, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile de sık sık bir araya gelerek, beraber çözüm üretme noktasında çalıştıklarını söyledi. İşbirliği ve beraberlik içerisinde her alanda çalışmaları sürdüreceklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi: “Önemli olan görevinizi bir belediye başkanı olarak vicdanı rahat bir şekilde yapabiliyor musunuz? Bu son derece önemli. Buradaki tablo önemli. Türkiye’nin şu anda yaşadığı siyasal süreç, toplumsal süreç bizim kaçınılmaz olarak bu ülke menfaati uğruna, vatandaşlarımız uğruna, bu ülkenin geleceği uğruna, istikbali uğruna, torunlarımızın mutluluğu, refahı, güveni, geleceği uğruna siyasilerin vatandaşlarımız nezdinde işbirliği yapması zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Bizlerin kavga ettiğini gördüğü zaman vatandaşlarımızın morali yerle yeksan oluyor. Geleceğe daha umutsuz bakıyor. ‘Bu ülkede yaşanmaz artık, bu ülke neye gidiyor, bu kavgayla biz neyi halledebiliriz?’ diyor. Onun için biz azami huzur ve barış ortamını siyasiler olarak sağlamak zorundayız. Size yapacağımız yoldan, kanalizasyondan, arıtmadan, binadan, otogardan, otoparktan çok daha önemli huzuru, mutluluğu, refahı sizlere tesis etmek. Bu bilinçle çalışıyoruz.”
Ziyaretini Kargıcak Mahallesi’yle sürdüren Başkan Seçer, MESKİ tarafından sürdürülen Alata ve Kargıcak Mahalleleri Kanalizasyon Şebeke Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Seçer, 2018 yılında başlayan ancak süreç içerisinde akamete uğrayan çalışmanın bölge sakinlerine yaşattığı sıkıntıları en geç şubat ayına kadar çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
“Bu ortak paydayı sonsuza dek sürdürmeye gayret ediyoruz”
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise Mersin noktasında siyasi parti ayrımı gözetmeden, aynı ortak paydada buluşulması gerektiğini belirterek, “Bu ortak paydayı sonsuza dek sürdürmeye gayret ediyoruz. Şu anda hizmet odaklı bir durum söz konusu. Elbette siyasi ayrıcalıklar olabilir, siyasi düşünce farklılıkları elbette olabilir ama bunların seçim sathı mahalinde yaşanan işler olması gerekir diye düşünüyorum. Seçim bittikten sonra hem kamu yöneticilerinin hem siyasilerin yaşadıkları, bulundukları kentte insanlarımızın en kaliteli, en nitelikli ve en mükemmel hizmeti almasıyla alakalı ellerinden gelen her türlü gayreti sürdürmeleri gerekir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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