Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesinin son etabında, Erdemli'de 7 üreticiye küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesinin son etabında, Erdemli'de 7 üreticiye küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu

İHA

Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesinin son etabında, Erdemli'de 7 üreticiye küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında, 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinin bu yıl başlattığı ve birçok paydaş kurumla birlikte yürüttüğü 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarının son durağı Erdemli oldu. Erdemli’de Esenpınar, Fakılı, Küstüllü, Sorgun, Üzümlü, Sarıkaya ve Alibeyli mahallelerinden 4’ü kadın toplam 7 üreticiye ivesi koyun desteği sağlandı. Proje kapsamında bu yıl 60 üreticiye toplam bin 500 küçükbaş hayvan ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törendeki konuşmasında, pandeminin tarımın önemini bir kere daha ortaya çıkarttığını belirterek, tarımda sürdürülebilir politikaları uygulamak gerektiğine dikkat çekti. Erdemli’deki üreticiler adına kürsüye çıkan ancak heyecanlandığı için kürsüde yalnızca teşekkür eden Teslime Ersoy’u yeniden kürsüye davet eden Başkan Seçer, kadın üreticinin önemli bir hikayesi olduğunu söyledi. Sarıkaya Mahallesi’nde yaşayan Ersoy’un heyecanı üzerine belediye bürokratlarından hikayesini dinlediğini kaydeden Seçer, “Ağılı yanmış, hayvanları telef olmuş. Biçare kalmış ve bize müracaat etmiş. Az önce heyecanlanmış, anlatamamış” dedi.
“Biz sormadık Teslime bacıya, sen kime oy kullandın, necisin, kimdi torpilin?”
Üretici Ersoy’a projeyle tanışma sürecini soran ve üretici kadından, “Köyümüze geldiler, başvurduk” yanıtını alan Başkan Seçer, “Kimsenin kimseden haberi yok, köye geldiler, biz yazıldık. Demek ki bakmışlar, bacım ne yapar, ne eder, geliri ne ve uygun görmüşler. Biz sormadık Teslime bacıya, sen kime oy kullandın, ne yaptın, necisin, kimdi torpilin? Bunu yapamayız, yapmamalıyız. Özellikle belediyeler. Biz halkın ta kendisiyiz. Yani onun annesi, babası, arkadaşı, belediye başkanı. Başvuracağı bir merciiyiz” diye konuştu.
Teslime Ersoy örneğinde de olduğu gibi desteklerini hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetmeden gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Şunu bilmenizi istiyorum, Teslime bacının bir torpili falan yok. Bu önemli. 60 üretici seçildi, bunun 27’si kadın üretici. Vicdanen de imanen de hukuken de siyaseten de ahlaken de ben rahatım” ifadelerini kullandı.
“Bugüne kadar harama tenezzül etmedik, bundan sonra da tenezzül etmek bize yaraşmaz”
Başkan Seçer, ardından Kösbucağı, Fakılı ve Çamlı mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinleri Fakılı Mahallesi Göcük mevkiinde Başkan Seçer’i şenlik havasında karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin üç mahalleyi bağlayan grup yolunun 12 kilometrelik kısmında sürdürdüğü, 9 kilometresini ise tamamladığı asfalt çalışması için mahalle muhtarları Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti. Yurttaşlara hizmet etmekten gurur duyduklarını ve keyif aldıklarını vurgulayan Seçer, “Bizim ne kazancımız olabilir? Bugüne kadar harama tenezzül etmedik, bundan sonra da harama tenezzül etmek bize yaraşmaz. Ne Allah katında ne vicdan katında ne kul katında. Çocuklarımızın kursağından haram girmedi. Bundan sonra da girmek nasip etmesin. Bu bir utanç vesikasıdır, bunu reddediyoruz” şeklinde konuştu.
“Önümüzdeki yıl ÇamlıKarahıdırlı yolunun 3.5 kilometrelik güzergahı yapılacak”
Mahallelerin taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, birçok talebin yerine yetirileceğinin sözünü verdi. Bölgedeki üreticiler için ihtiyaç duyulan bir köprüyü 2022 programına aldıklarını belirten Seçer, ÇamlıKarahıdırlı arasındaki yol talebine de değindi. Başkan Seçer, “Burası bizim değil. Ama bu talep bize daha önce gelmiş. Bizim Yol Asfalt Daire Başkanlığımız bununla ilgilenmiş. Başkanımız ekibiyle burada inceleme yapmış. Bize ait olmadığı halde buranın yapılması gerektiğini kendi de rapor etmiş bana ve dolayısıyla bu yolu yapacağız. Önümüzdeki yıl ÇamlıKarahıdırlı yolunun 3.5 kilometrelik güzergahı yapılacak” dedi.
“Önemli olan hep bir arada olmak”
Mahalle ziyaretinde sanatçılar Mersinli İsmail ve Doğa Yavuz Uydacı da şarkılarıyla alanı coşturdu. Başkan Vahap Seçer ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile alanda bulunanlar karşılıklı oyun oynadı. Sanatçı Mersinli İsmail, ilk defa farklı partilerin belediye başkanlarını keyifli bir ortamda bir arada gördüğünü ve tarihini bir ana şahit olduğunu söyledi. Başkan Seçer de hoşgörü olduktan sonra her sorunun çözülebileceğini vurgulayarak, “Ben farklı bir partidenim, Mükerrem Bey farklı bir partiden. Meclis üyelerimiz de burada, sabahtan bu yana bizim Erdemli’de programlar var. Farklı farklı partilerden. Ama önemli olan hep bir arada olmak, ortak düşüncemiz vatandaş" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını sağlamak zorundayız" Erdemli ilçesinde temaslarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanayi sitesinin atıksu sorununu çözeceklerinin müjdesini verdi
YEREL HABERLER Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını ...
Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması başladı
YEREL HABERLER Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması ...
Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' üretti
YEREL HABERLER Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' ...
4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER 4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi ...
Kahvede oyun oynayanlara korona cezası
YEREL HABERLER Kahvede oyun oynayanlara korona cezası
Rektör Çamsarı: “Şehir dışına yollanan hasta oranımız yüzde 90 geriledi”
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Şehir dışına yollanan hasta oranımız ...
Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar
YEREL HABERLER Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar
Bedeni 4 yıl boyunca MEÜ öğrencilerine katkı verdi Bedenini MEÜ’ye kadavra olarak bağışlayan ve 2016 yılında vefat eden Pınar Erdemil’in cenazesi, 4 yılın ardından ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Bedeni 4 yıl boyunca MEÜ öğrencilerine katkı ...
Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarptı Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı
YEREL HABERLER Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de ...
Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde ...
Temizlik işçisi kadından örnek davranış Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik personeli Elife Özcan, bulduğu bir miktar parayı Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi kadından örnek davranış Mersin ...
Mersin İŞKUR İl Müdürlüğüne yeniden Mustafa Kutlu atandı
YEREL HABERLER Mersin İŞKUR İl Müdürlüğüne yeniden Mustafa Kutlu ...
Leningrad NGS'nin VVER-1200 reaktörlü yeni güç ünitesi elektrik vermeye başladı
YEREL HABERLER Leningrad NGS'nin VVER-1200 reaktörlü yeni güç ...
Mersin'de sağlık için 25 ton narenciye dağıtıldı Merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele günlerinde vatandaşlara 25 ton vitamin ve şifa kaynağı narenciye dağıttı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Bu aylarda C vitaminin önemini ortaya koymak istiyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'de sağlık için 25 ton narenciye ...
Balık tezgahında renkli ışık hilesi
YEREL HABERLER Balık tezgahında renkli ışık hilesi
Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
YEREL HABERLER Atık malzemeler kedi ve köpeklere yuva oluyor
Mersin'de araştırma enstitüsü bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün bahçesinde çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de araştırma enstitüsü bahçesinde 3 ayrı ...
Başkan Tarhan, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvasının ...
Hurda aracın altında sıkışan yavru köpeği esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Hurda aracın altında sıkışan yavru köpeği esnaf ...
Toroslar zabıtasının korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar zabıtasının korona virüs denetimleri sürüyor
Mersin'de yürütülen çocuk hakları projeleri ders kitabına girdi
YEREL HABERLER Mersin'de yürütülen çocuk hakları projeleri ders ...
Tarsus Belediyesi Gen Bankasında ata tohumu sayısı 20 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi Gen Bankasında ata tohumu sayısı 20 ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklar için ödüllü yarışma
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklar için ödüllü yarışma
Silifke-Mut Karayolu onarılarak yeniden trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Silifke-Mut Karayolu onarılarak yeniden trafiğe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X