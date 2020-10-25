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Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İHA

Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Mersin'de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece kentte son iki haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Mersin'de de son iki hafta içerisinde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurmuş, bu kişilerden Erdemli ilçesinde 4 gün önce hayatını kaybeden M.A. ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetmişti. Mersin'de sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavileri devam eden 5 kişiden özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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