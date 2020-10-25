Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8´e yükseldi

MERSİN, (DHA)MERSİN´de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi gören M.B.,yaşamını yitirdi. Böylece kentte son iki haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi sürerken, bir kayıp daha yaşandı. Erdemli ilçesinde hastanede tedavi gören M.A.´nın hayatını kaybetmesi ile sahte içkiden kayıpların sayısı 7´ye yükselmişti. Özel bir hastanede tedavisi süren M.B. de bugün hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-10-25 17:18:26
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