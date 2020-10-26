Koronavirüs salgını, örtü altı üretimi artırdı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, merkez Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toros ilçelerinde kurulu sera alanının 2019 yılına göre 3 bin dekar artarak 45 bin dekara yükseldiğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin ön plana çıktığını kaydeden Demir, 20202021 döneminde örtü altında tarımsal üretimi yüzde 10 artırarak yaklaşık 50 bin dekara yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye´deki örtü altı sebze üretiminin yaklaşık yüzde 14´ünü karşılayan Mersin, kış aylarında toplam biber ihtiyacının yüzde 31´ini, domatesin yüzde 11´ini, patlıcanın yüzde 18´ini, salatalığın yüzde 13´ünü, meyve üretiminin ise yüzde 65´ini karşılıyor. Kentte koronavirüs salgını sonrası tarımsal gıdaya ihtiyaç fazlalaşınca, sera alanlarında da artış yaşandı. Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Turgut Demir, kentin merkez Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toros ilçelerinde kurulu sera alanının 2019 yılına göre 3 bin dekar artarak 45 bin dekara yükseldiğini açıkladı.

'50 BİN DEKAR ALANA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sezon sonuna kadar bölgedeki toplam seranın 50 bin dekara çıkmasını öngördüklerini kaydeden Demir, "Koronavirüs salgını sonrası tarımsal üretim ön plana çıktı. Kış aylarında da örtü altı yetiştiricilik çok yoğun şekilde yapıldığı için bizim yapacağımız üretim de ülkemiz ve dünya açısından çok büyük önem arz ediyor. Merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerimizde yaklaşık 45 bin dekar alanda 135 bin ton civarında örtü altı sebze üretimi yapılıyor. Bölge çiftçisinin ekonomiye katkısı ise yaklaşık 1.4 milyar TL civarında. 20202021 yılında bu üretim alanlarımızı yüzde 10 oranında artırarak yaklaşık 50 bin dekar alana çıkarmayı hedefliyoruz. Yine 1.4 milyar TL'lik hacmi 2 milyar TL'ye çıkartıp tarımsal üretimi aksatmadan ülkemize ve bölge ülkelere yetecek düzeyde üretim yapmaya çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-10-26 08:47:15



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