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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, vatandaşlarla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yaptı

İHA

Başkan Seçer, vatandaşlarla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Bayramının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşünde katılarak, vatandaşlarla birlikte 6,5 kilometre yürüdü. Seçer, “Cumhuriyet bize birliği, beraberliği getirdi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşünde Mersinlilerle birlikte yürüdü. Yürüyüşe Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratları katıldı. Merkez Yenişehir ilçesi İnsu yaylasından başlayan ve orman yolundan devam eden yürüyüş, Çukurkeşlik Mahallesinde sona erdi.

“Atam, sen rahat uyu, bekçisiyiz cumhuriyetin”
6,5 kilometrelik orman yolunda kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan ve her kesimden yüzlerce vatandaş tek yürek halinde yürüdü. Başkan Seçer, yürüyüş güzergahında ve varış noktası olan Çukurkeşlik’te yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle meydanında yurttaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Seçer, “Yürüyüşümüzün ana teması Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyet ve doğa yürüyüşü. Bundan 100 yıl önce, bir asır önce bizlere bu güzel vatanı, bu değerli yönetim şeklini kuran, hazırlayan, yeşerten, büyüten başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarına buradan saygıyla, hürmetle seslenmek istiyorum. Atam, sen rahat uyu, bekçisiyiz cumhuriyetin” dedi.

“Önce birbirimize çok sıkı sarılmak zorundayız”
Seçer, Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle hareket ettiklerini ve Mersin’i gelişmiş, refah düzeyi yüksek bir kent halinde getireceklerini vurguladı. Mersin’de her kesimden insanın bir arada yaşadığını belirten Seçer, “Biz çok geniş, çok uzun bir maziye sahibiz. Hangi etnik yapıdan olursak olalım, geçmişten bugüne, geleceğe kaderimiz bir, geçmişimiz bir, bugünümüz bir, geleceğimiz bir. Bu bilinçle önce birbirimize çok sıkı sarılmak zorundayız. Bu şanlı al bayrağın altında Türkiye’yi dünyanın her noktasında bilinen, tanınan, güçlü bir ülke konumuna getirmekle sorumluyuz” diye konuştu.

“Bu kentin belediye başkanı olarak bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum”
Cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyet topraklarında yaşayan vatandaşlara büyük kazanımlar sağladığına dikkat çeken Seçer, “Bu kentin belediye başkanı olarak, siyasi görüşüne, bölgesine, etnik yapısına, mezhebine, meşrebine bakmaksızın tüm yurttaşlarımı bir baba şefkatiyle, bir ağabey, bir kardeş sevgisiyle kucaklıyorum. Cumhuriyet bize birliği, beraberliği getirdi. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Yurttaşa, fakire, fukaraya sahip çıkmayı getirdi. Cumhuriyet kurumları getirdi, kadının hakkını getirdi. Eğitimi getirdi, laikliği getirdi. ‘İnsanlar hür bir şekilde istediği inanca, istediği sevdaya, istediği yaşam biçimine özgürce bağlanabilir, yaşayabilir, hayatını sürdürebilir’ dedi. Ama ortaklaştığımız bir nokta vardı; laik Cumhuriyet, al bayrak ve Misakı Milli, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları. Hepimiz bu bilinçle çalışacağız, bu bilinçle vatanımıza, memleketimize katkı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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