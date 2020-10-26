Vali Su, ulaşıma açılan Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Gece-gündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Su, ulaşıma açılan Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Gece-gündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

İHA

Vali Su, ulaşıma açılan Silifke-Mut karayolunda incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali İhsan Su: "Gece-gündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Mersin’in Silifke ilçesinde SilifkeMut karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yolun tekrar trafiğe açılmasından sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Su, "Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız gecegündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.
Vali Su'nun ziyaretine, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Karayolları yetkilileri eşlik etti. Silifke Belediyesi Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da ziyarette hazır bulundu.
Vali Su bölgede Karayolları Bölge Müdüründen bilgiler alarak, incelemede bulundu. Ardından bölgede açıklama yapan Vali Su, “Silifke’den Mut’a giden yolumuzun üzerinde, malumunuz yaklaşık 2,5 ay önce bu bölgede heyelan oluşmuştu. Burası yaklaşık 200250 metrelik alanda heyelan olmuştu ama yaklaşık 500 metrelik bir alanı kapsayan bir bölge burası. Biz hemen heyelandan sonra Karayolları Genel Müdürlüğümüz hemen olaya el attı. Plan ve projeleri yapıldı. Çok kısa bir sürede de yolumuzu tekrar vatandaşımızın hizmetine açtık. Şu anda ufak tefek çalışmalar devam ediyor ama yolun güvenliği açısından bir sıkıntımız yok. Bu yolda yaklaşık 400 bin metre küp malzemeyi aldık ve daha güvenli yerlere depoladık. Gerçekten büyük bir malzeme yığınıydı ama çok kısa bir sürede arkadaşlarımız gecegündüz çalışarak yolu trafiğe açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu heyelan olur olmaz hemen vatandaşlarımıza alternatif yol güzergahı belirledik. Zeyne tarafından yol verirken, bu bölgedeki köylülerimiz ve yerleşim yerlerinde oturan köylülerimiz için de Ekşiler köyümüzün yolunu hemen asfaltladık. Vatandaşlarımıza Ekşiler yolunda alternatif bir yol açmıştık. Vatandaşlarımız o yolu kullanarak ihtiyaçlarını gördü. Asfaltladık orası da bitti. Şimdi burayı da açtık normal trafiği buradan vermeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürümüze, ama hepsinden öte bir de gerçekten bu yolun en hızlı şekilde yapılması için Ankara’dan takip eden Eski Kalkınma Bakanımız Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten kendisi de oradan ciddi bir gayretle takip etti ve en kısa sürede burayı bitirerek burayı vatandaşların hizmetine açtı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Silifke Organize Sanayi Bölgesi ve Kamyon Garajında da açıklamalarda bulunan Vali Su, bu iki bölgede yapılacak olan kavşaklar için çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını belirtti.

CennetCehenem’deki çalışmalar
Vali Su, Silifke’deki incelemelerin ardından Narlıkuyu CennetCehenem’de de açıklamalarda bulundu. Vali Su burada yaptığı açıklamada da, “Bizim en önemli ören yerlerimizden biri CennetCehennem obrukları. Buranın üst yapısını yeniledik. Cehennem çukurunun üzerine bir cam teras yaptık. Cennet obruğuna inilen yolların ve merdivenlerin tamamı elden geçti. Aslına uygun olarak onarımları yapıldı. Aşağıda bir kilise var, o kilisenin yine bakım ve onarımı yapıldı. Temizlikleri yapıldı. Taşlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı. Giriş ile ilgili çalışmalar yapıldı. Aşağıya merdiven ile iniliyordu Cennet Obruğuna. İnildiği zaman çıkmak zor oluyordu vatandaşlarımıza. Hamile vatandaşlarımız, hasta vatandaşlarımız oluyordu. Ya da aşağıda rahatsızlananlar oluyordu. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek buraya bir asansör planlayıp yaptık kurul kararıyla. Asansörümüz de faaliyette. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın da hizmetine sunmuş olduk. Buradaki yol üzerinde ana yoldan hemen CennetCehennem obruklarına gelen yeni bir yol yapmıştık 900 metre kavşaktan ayrılan bir yol. Buraya gelecek vatandaşlarımızın daha rahat gelmesi açısından. O yol ve şu anda üzerinde bulunduğumuz bu yolun asfaltı iyi değildi. Burada kahvaltı salonları işletenlerin ve vatandaşların talebi buraların asfaltlanmasıydı. Kurul kararıyla harekete geçtik. Sit alanı olduğu için kurul kararı gerekiyordu. Adana’dan onu da aldık. Buranın yaklaşık 1.2 kilometre kavşaktan buranın sonuna kadar asfaltını yapmış olduk. Tertemiz bir asfalta kavuştu vatandaşlarımız. Karayollarımızın çok büyük hizmet ve projeleri var. Bunların her biri devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesinden engelli Atakan için yol çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden engelli Atakan için yol ...
Silifkeli çocuklar park istedi, Başkan Seçer yerine getirdi
YEREL HABERLER Silifkeli çocuklar park istedi, Başkan Seçer yerine ...
Başkan Seçer, vatandaşlarla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yaptı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, vatandaşlarla ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ ...
Ne koronayı ne trafiği umursamadılar 9 genç hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını hiçe saydı
YEREL HABERLER Ne koronayı ne trafiği umursamadılar 9 genç hem ...
Koronavirüs salgını, örtü altı üretimi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs salgını, örtü altı üretimi artırdı
Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8´e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8´e yükseldi
AK Parti İlçe Başkanı Solak; "İlçemize hizmet için buradayız"
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Solak; "İlçemize hizmet için ...
Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
YEREL HABERLER Mersin'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e ...
MEÜ İslami İlimler Fakültesi açılış töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER MEÜ İslami İlimler Fakültesi açılış töreni ...
Gültak: "Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet üretiyoruz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Turgutreis Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan hizmet ...
Kızkalesi'nin kara uzantısı Korykos'ta ilk kez kazı yapıldı
YEREL HABERLER Kızkalesi'nin kara uzantısı Korykos'ta ilk kez kazı ...
Kedilerin köpeklere saldırılarının biri de Mersin'de ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kedilerin köpeklere saldırılarının biri de Mersin'de ...
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesinin son etabında, Erdemli'de 7 üreticiye küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu
YEREL HABERLER Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan ...
Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını sağlamak zorundayız" Erdemli ilçesinde temaslarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sanayi sitesinin atıksu sorununu çözeceklerinin müjdesini verdi
YEREL HABERLER Seçer: "Siyasiler olarak huzur ve barış ortamını ...
Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması başladı
YEREL HABERLER Kızkalesi´nin karadaki uzantısında ilk kazı çalışması ...
Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' üretti
YEREL HABERLER Genç biyolog, 3 boyutlu yazıcı ile 'teknolojik maske' ...
4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER 4 yıl kadavra olarak kullanılan kadının cenazesi ...
Kahvede oyun oynayanlara korona cezası
YEREL HABERLER Kahvede oyun oynayanlara korona cezası
Rektör Çamsarı: “Şehir dışına yollanan hasta oranımız yüzde 90 geriledi”
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Şehir dışına yollanan hasta oranımız ...
Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar
YEREL HABERLER Çocuk felcine karşı farkındalık için duvar boyadılar
Bedeni 4 yıl boyunca MEÜ öğrencilerine katkı verdi Bedenini MEÜ’ye kadavra olarak bağışlayan ve 2016 yılında vefat eden Pınar Erdemil’in cenazesi, 4 yılın ardından ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Bedeni 4 yıl boyunca MEÜ öğrencilerine katkı ...
Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de kontrolden çıkan otomobil otelin giriş kapısına metreler kala elektrik direğine çarptı Otel girişindeki vatandaşlar büyük tehlike atlattı
YEREL HABERLER Otomobil az kalsın otele giriyordu Mersin'de ...
Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde buluşuyor
YEREL HABERLER Özel çocuklar 'Mola Evi'nde, aileleri sahilde ...
Temizlik işçisi kadından örnek davranış Mersin Büyükşehir Belediyesi temizlik personeli Elife Özcan, bulduğu bir miktar parayı Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi kadından örnek davranış Mersin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X