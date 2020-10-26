Akdeniz Belediyesi, bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği verecek

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yüz yüze eğitimin başladığı bugünlerde bin 500 çocuğa kırtasiye desteği verecek. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine ilk etapta 12 mahalledeki çocuklara kırtasiye malzemeleri teslim edildi.

Eğitim alanına yönelik hizmetlerine ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik proje ve çalışmalarına bir yenisini ekleyen Akdeniz Belediyesi, bu kez çocuklara kırtasiye malzemesi desteğinde bulunarak onları sevindirdi. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdam, Bağlarbaşı Bekirde, Civanyaylağı, Dikilitaş, Esenli, Hebilli, Huzurkent, Iğdır, Karacailyas, Yeşilçimen ve Yeşilova mahallelerinde yaşayan çocuklara, hazırlanan kırtasiye ürünlerinden oluşan paketler teslim edildi.



“Eğitim alanına özel önem veriyoruz”

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, korono virüs pandemisi ile mücadele koşulları altında başlayan yüz yüze eğitim ve öğretim sürecinde, eğitim yuvalarına yönelik hijyen, temizlik ve tadilat çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, “Okullarımızda yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde bazı ailelerimiz ve çocuklarımız, sahada çalışma yapan ekiplerimizden kırtasiye malzemesi talebinde bulundular. En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın talebini karşılıksız bırakamazdık. Eğitim ve öğretim süreci özel önem ve kıymet verdiğimiz alanların başında geliyor. Eğitime yönelik her türlü proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz. Hazırladığımız kırtasiye ürünlerini şu ana dek yüzlerce çocuğumuza ulaştırdık. Talep geldikçe kırtasiye desteğimiz devam edecek ve toplamda bin 500’ü bulacak. Çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluk temenni ediyorum” dedi.

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