Erdemli’de yol çalışmaları sürüyor

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– Mersin’in Erdemli Belediyesi ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Sinap Mahallesi Çamurlu mevkiinde yol düzenlemesi yaptı.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Sinap Mahallesi Çamurlu mevkiinde yol çalışması yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Tollu, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz vatandaşımızın emrinde, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Her geçen gün yollarımızın standartlarını daha iyi seviyeye çıkartıyoruz. Ekiplerimiz 5 farklı noktada çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Erdemli için hiç durmadan çalışmaya devem ediyoruz” dedi.

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