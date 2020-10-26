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Hal Kart'ın Ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İHA

Hal Kart'ın Ekim ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 11 bin 249 vatandaşın yararlandığı Halk Kart'ın Ekim ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.
Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım gözetmeden, titiz incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırdığı Halk Kartlar, yaşanan zorlu günlerde can suyu oluyor. Yurttaşlar, Halk Kart ile anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabiliyor. Ekim ayı için vatandaşların hesabına yatırılan toplam 1 milyon 301 bin 860 TL’lik tutar da ay içerisinde kentteki esnafın kasasına girecek.
Halk Kart ile Mersin’de dar gelirli yurttaşlar ihtiyacını karşılamaya esnaf da kazanmaya devam devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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