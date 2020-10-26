Toroslar EDAŞ Mersin'deki yatırımlarını sürdürüyor

Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 388 kilometrelik yeni yeraltı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ'ın, kentte 7 bin 595 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladığı bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Mersin’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2020 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla Mersin'deki

9 bin 925 trafo ve 21 bin 758 kilometrelik hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları hız kesmeden devam etti.

Çamlıyayla'dan Anamur'a 13 ilçede 26 bin 667 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 116 pano ile 114 trafo ve 253 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte bin 274 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 388 kilometrelik yeni yeraltı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ, kentte 7 bin 595 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 320 elektrik panosu ve 135 trafo merkezi montajı yapıldı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2020 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirmiş oldu.

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