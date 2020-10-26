Toroslar’da Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yılı dolayısıyla "Milli Mücadeleden Bugüne Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü" düzenledi. Arslanköy'den Yüksekoluk Mahallesine düzenlenen yürüyüşe, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, Mersin'de Kuvayi Milliyenin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşında destan yazan Arslanköy yaylasında buluştuğu hemşehrileriyle birlikte Yüksekoluk Mahallesine kadar 10 kilometrelik parkurda yürüdü. Yürüyüş için Toroslar Belediyesi tarafından ilçe merkezinde üç noktadan servis kaldırıldı. Yürüyüşe, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.



Başkan Yılmaz, Arslanköy’de çevre temizliği yaptı

Başkan Yılmaz, yürüyüş öncesi gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak amacıyla Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte Arslanköy Mahallesinde çevre temizliği yaptı. Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz'in de eşlik ettiği çevre temizliğine mahalle sakinleri de alkışlarıyla destek verdi.

"Milli Mücadeleden Bugüne" sloganıyla Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe katılanlar hem doğanın tadını çıkardı hem de cumhuriyet duygusunu doruklarda yaşadı. AKUT Mersin ekibi ile Mersin Bisiklet Derneğinin de eşlik ettiği yürüyüşte katılımcılar, Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Cumhuriyet Doğa Yürüyüşümüzü , hemşehrilerimizin neşesi, enerjisi ve coşkusuyla gerçekleştirdik"

Cumhuriyet Doğa Yürüyüşüne katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Bayramının 97'nci yılını kutladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yılmaz, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Toroslarımızın, Mersinimizin ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Bizler de onun bekçileriyiz. 4'üncüsünü düzenlediğimiz bu yürüyüşümüzü sağlık, spor ve cumhuriyetimizi kutlamak için gerçekleştirdik. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Yılmaz, katılımcılara da teşekkür ederek, bu organizasyonların devam edeceğini söyledi.



Gediği Kalesinde Türk bayrağı açıldı

Arslanköy Durnaz Çeşmesi önünden başlayan yürüyüş sırasında AKUT Mersin ekibinin eski kurucularından Hakan Topal, Arslanköy Gediği Kalesinde Türk bayrağını açarak, yürüyüşe renk kattı. Topal daha sonra Türk bayrağını Başkan Yılmaz'a teslim etti.

Toroslar Belediyesi, katılımcılara sıkma ve ayran ikramında bulunurken, Toroslar Doğayı Yaşatma ve Ekoturizm Derneği de (TODOYDER) dinlenme molasında aşure ikram etti.

Bayraklar ve marşlar eşliğinde sürdürülen yürüyüş Yüksekoluk Mahallesinde bulunan Yarıkpınar mevkiinde son buldu. Başkan Yılmaz, yürüyüşün son parkurunu Mersin Bisikletliler Derneğinin üyeleriyle birlikte bisiklete binerek gerçekleştirdi.

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