Mersin'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Anamur ilçesinde Demirören mevkiinden göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ile müşterek çalışma başlatıldı. Ekiplerin ortak operasyonu neticesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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