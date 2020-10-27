Dövenci: "Ankara Mamakspor maçıyla çıkışa çıkacağız"

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Kulüp Başkanı Serhat Servet Dövenci, Ankara Mamakspor maçıyla yükselişe geçeceklerini söyledi.

Başkan Dövenci, şanssızlığı kıracaklarını ifade ederek, takım olarak geç uyum sağladıklarını, amaçlarının üst lige direkt çıkmak olduğunu belirtti.

Çarşamba günü saat 14.00'te Tarsus Şehir Stadyumu'nda oynayacakları Ankara Mamakspor maçında 3 puan alacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Dövenci, "Şanssızlığı kıracağız. Tarsus İdman Yurdu büyük bir kulüptür. Takımımıza herkesin sahip çıkması lazım. İddialı bir konumdayız. Lig başında bazı şanssızlıklar yaşadık. Şanssızlıkları yıkmak istiyoruz. Bu sene hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Pandemi sürecinde zor şartlardayız. İnşallah bu salgın kısa sürede biter, taraftarlarımızla özlenen tabloya kavuşuyoruz” dedi.

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