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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi, Silifke’de asfalt çalışmalarına devam ediyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Silifke’de asfalt çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Silifke’nin farklı noktalarında başlatılan sıcak asfalt ve sathi asfalt kaplama çalışmaları hızla tamamlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin kent merkezinden kırsal mahalle yollarına kadar sorumluluk alanında bulunan yollarda asfalt çalışmaları sürüyor. Ekipler Silifke’de de çalışmalarına devam ediyor.

İlhan Akgün Caddesi, asfalt çalışmalarının ardından trafiğe açıldı
Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi İlhan Akgün Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlayan ekipler, yolu vatandaşların hizmetine sunabilmek için hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda 3 bin 750 ton sıcak asfalt kullanıldı. Çalışmalar kapsamında eski ve deforme olmuş asfalt kaplama yolda freze ile bin metreküplük sıyırma kazısı yapılırken, zemin hazırlık çalışmalarının da tamamlanması sonrası yol asfalta hazır hale getirildi. Ardından caddede sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam etti. Hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, Sayağzı Mahallesi İlhan Akgün Caddesindeki çalışmaları tamamladı. Aynı zamanda Taşucu Kum Mahallesi 502. Sokakta da sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlhan Akgün Caddesi ve 502. Sokakta toplam 4 bin ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Başkan Seçer’e iletilen talep hızla çözüme kavuşturuldu
Hafta sonları kentin farklı ilçelerinde yurttaşlarla buluşarak sorunları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyip, yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunların hızla ortadan kaldırılmasına öncülük ediyor. Büyükşehir Belediyesinin yol ağında bulunmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde Başkan Seçer’in yönlendirmesiyle Uzuncaburç Mahallesi Kapıcık mevkiinde (orman yolu) 2,5 kilometre uzunluğundaki yolda başlayan sathi asfalt kaplama çalışmaları, ekipler tarafından hızla tamamlandı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.
Kent genelinde sorumluluk bölgelerindeki farklı noktalarda aralıksız olarak faaliyetlerini yürüten ekipler, Uzuncaburç Mahallesi Recepoğlu Caddesinde de 2,7 kilometre uzunluğundaki yolda sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Ekipler, IşıklıKayabaşıYokuşbaşı yayla yolunda 4,2 kilometre uzunluğundaki yolda 2 kombi, 2 distribütör, 2 silindir ile çift kat sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Kırtıl ve Balandız Mahalleleri arasındaki yolda 4,70 kilometre sathi asfalt kaplama çalışması yapan ekipler, Akdere, İmamuşağı, Bağlalanı’nda da 3,60 kilometre sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Muhtarlar ve mahalleliler asfalt çalışmasından memnun
Silifke Akdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Kunt, yıllardır asfalt çalışması yapılmayan ve 3 köyün kullandığı yol ile ilgili vatandaşların memnun olduğunu dile getirerek, “Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Eskiden halk sıkıntı çekiyordu, tozun içinde kalıyordu, arabalar yavaş gitmek zorunda kalıyordu, gidemiyordu, halk rahatsızdı” dedi.
Işıklı Köyü Mahallesi Muhtarı Zafer Can ise Işıklı, Akdere, Hırmanlı, Yeşilovacık grup yolunun yaylaya gidip gelirken kullanıldığını söyleyerek, “Gayet modern ve sağlıklı bir yola kavuştuk. Halkımız hepsine teşekkür ediyor” diye konuştu.
Kırtıl Mahallesi Muhtarı Remzi Çoban, yıllardır toprak olan yollarının bu yıl Başkan Seçer ile yapıldığını söyleyerek, “Köyümüzün girişinde Balandız Köyü arası da yapıldı. 3 köyü birbirine bağlıyor. Köyün girişindeki yollar çok bozuktu. Burası aslında mahalle içiydi. İlçe belediyesine ait bir yoldu. Başkanımıza rica ettik, bunu da yapıverdi. Bu yollarımızı kendisinin yol ağında olmamasına rağmen yapmış olduğundan dolayı sonsuz teşekkür ederim” dedi.
Sayağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gezeravcı da “Ana yolumuzun yukarıya giden, 3035 köyün bağlantı yolu olan, mahallemizin içinden geçen İlhan Akgün Caddesinin sıcak asfaltını gerçekleştirdik. Şu anda çizgilerimiz yapılacak, hemen ardından kaldırım çalışmasına başlanacak. Yaklaşık 1520 yıldır mücadele veriyorduk. Yolumuz dardı, kazalara sebebiyet veriyordu, birkaç defa can kaybı yaşanmıştı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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