Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için uygulamalı eğitim çalışmaları yürütüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve gönüllülerin desteklediği çalışma kapsamında Erdemli ilçesi Elvanlı Mahallesinde yaşayan çocuklara Tarsus Doğa Parkı ve Gençlik Kampı’na gezdirildi.

Elvanlı Mahallesinde yaşayan gönüllü Ümmü Paylı’nın müracaatı ile hayata geçen çalışmada, mahallede yaşayan çocukların hayvan sevgisi kazanması, evcil hayvanlara sahip çıkıp, korumaları için proje geliştirildi. Proje kapsamında 9 çocuk ve aileleri otobüsle alınarak önce Tarsus Doğa Parkı’na götürüldü. Belgesellerde veya internet ortamında gördükleri değişik türdeki hayvanları canlı olarak görme fırsatı bulan çocuklar, büyük heyecan yaşadı. Ardından Gençlik Kampı’na geçen çocuklara ve ailelerine burada yemek ikramında bulunuldu. Gençlik Kampı Sorumlusu Tufan Dokucu’nun getirdiği yeni doğum yapmış 7 yavrulu av köpeğinin çevresinde toplanan çocuklara hayvan sevgisi konusunda eğitim verildi. Uygulamalı eğitim sırasında çocuklar minik köpek yavrularını sevdi.

Gönüllülerden Fatma Dağ ve Nebahat Kurt ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Av. Nida Gamsız tarafından hayvan sevgisi konusunda çocuklara eğlenceli şekilde sunum yapıldı. Erdemli Elvanlı Mahallesi’nden hayvansever Ümmü Paylı, yaşadığı çevrede yaşayan bazı şahısların hayvanlara kötü muamele yapmasından dolayı çok üzüldüğünü kaydederek, “Ben çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanması gerektiğine inananlardanım. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi yetkililerine müracaat ederek yardımcı olmalarını istedim. Hayvanlar, Allah’ın yarattığı sessiz kullar. Çocuklarımızın hayvan sevgisi kazanması konusunda gerçekleşen bu eğitim çalışmasında bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Hem çocuklarımız, hem de ebeveynleri çok güzel bir gün geçiriyorlar” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli Av. Nida Gamsız ise “Amacımız çocuklara hem hayvan sevgisini aşılamak, hem de hayvan hakları konusunda bilinçlendirmek. Onların gelecekte sağlıklı ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak. Diğer mahallelerimizle de aynı çalışmaları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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