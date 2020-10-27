Anamur'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi´ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mithat ÜNAL

2020-10-27 12:10:06



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