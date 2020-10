Rosatom, ilk Rus elektrikli otomobil yarışında arabaları lityum iyon pillerle donatıyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un enerji depolama sistemleri endüstrisi entegratörü Renera Ltd. Şti., Rusya'nın ilk elektrikli Gokart yarışını düzenledi. Etkinlikte yer alan MINI sınıf yarış arabaları, Rosatom tarafından üretilen lityum iyon şarj edilebilir pillerle donatıldı.

Rusya’nın ilk elektrikli otomobil yarışı, KAGK Academy Automotorsport F7 ile Rosatom tarafından St. Petersburg'un Kolpinsky ilçesinde bulunan Izhorets karting sahasında düzenlendi. Yarışmada, 911 yaş grubundaki çocuklar mücadele etti.



Araçlar lityum iyon pillerle donatıldı

Yarışmaya, Rosatom’un yakıt şirketi TVEL’in alt kuruluşu olan Renera pilleri ile donatılmış 10 adet 10 kW elektrikli gokart aracı katıldı. Karting araçları benzinli arabalara oranla yarış pistinde daha dinamik ve daha çok manevra kabiliyetine sahip araçlar olarak öne çıkıyor. Benzinli otomobillerin aksine, elektrikli karting araçlarında egzoz da bulunmuyor. Bu nitelik, özellikle de kapalı karting sahaları için oldukça önemli. Egzoz gazı sebebiyle oluşabilecek hava kirliliği sorunu böylece çözülürken, genç sporcuların bu gazdan rahatsız olmasının da önüne geçilmiş oluyor. Elektrikli araçlara geçiş, hem kiralık karting araçları hem de profesyonel ekipler için yeni fırsatlar sunuyor.

Renera piller 40 Ah (ampersaat) kapasiteye sahip şekilde geliştirildi. Bu piller sayesinde karting araçları en az 20 dakika boyunca yarış modunda çalışabiliyor. Ayrıca bu piller iki saat içinde tamamen şarj oluyor. Gerekirse boşalan bataryayı hızlı bir şekilde şarj edilmiş bir batarya ile değiştirmek de mümkün. Bu hızlı işlem sayesinde gokart aracı yarışa rahatlıkla devam edebiliyor.



“Diğer elektrikli ulaşım türlerinde de hayata geçirilmesi için büyük potansiyele sahip”

Renera Ltd. Şti. Genel Müdürü Emin Askerov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rus üretimi bu tür bir ekipmanın ortaya çıkması, enerji depolama sistemlerindeki hızlı gelişim sayesinde mümkün oldu. Bugünkü yarış, popülaritesi ivme kazanan çevre dostu bir spor geliştirmek için büyük bir potansiyel olduğunu gösterdi. Biz, Renera enerji depolama cihazlarının, sadece kartingde değil, diğer elektrikli ulaşım türlerinde de hayata geçirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.



Yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretiliyor

Lityum iyon pilleri, enerji depolama konusunda hem teknik hem de ekonomik açıdan en uygun çözüm olarak sunuluyor. Su geçirmez yapıda olan bu piller, bakım ve şarj için özel odalara da gerek duymuyor. Oldukça uzun ömürlü olan lityum iyon pillerinin yüksek enerji yoğunluğu, hafif ve kompakt olmalarını da sağlıyor. Yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen Renera pillerin benzerleri elektrikli yolcu araçlarında ve dünyanın en büyük üreticilerinin elektrikli araçlarında da kullanılıyor.



Renera, lityum iyon pillerle ilgili çalışma yürütüyor

Renera Ltd. Şti., enerji depolama sistemleri alanında Rosatom'un aktif olarak gelişmekte olan bir endüstri entegratörü. Şirket, fabrika içi ve lojistik elektrik mühendisliği alanlarında kullanılmak üzere lityum iyon pillerle ilgili çalışmalar yürütüyor. Ayrıca acil durum güç kaynağı ve kesintisiz güç kaynağı, yük talebini düzenleme ve hibrit sistemler için enerji depolama sistemleri alanlarında çözümler sunuyor. Renera, kendisine ait bir ArGe merkezine sahip olması dolaysıyla standart sistemlerle birlikte müşterinin bireysel gereksinimleri için komple çözümler geliştirebiliyor. Renara ekibi, ArGe'den üretime kadar projeyi takip ediyor, satış sonrası da hizmet veriyor. Şirketin tamamladığı onlarca proje bulunuyor. Bu projeler içinde birim kapasitesi 1 MW’a kadar ulaşan çözümler de yer alıyor.

